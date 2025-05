"Unmensch": Jonny Jaspers teilt gegen Ex Laura Peuker aus

Jonny Jaspers hat die Seitenhiebe satt und schießt öffentlich gegen seine Ex-Freundin Laura Peuker. In einem Statement auf Instagram äußert sich der Realitystar zu ihrer anhaltenden Kritik und zu einem ganz besonderen Ärgernis: Seit ihrer Trennung darf er ihren Hund nicht mehr sehen, was ihn merklich verletzt. Der ehemalige Temptation Island-Verführer bezeichnet Laura als "Unmensch" – und geht außerdem auf ihre Aussagen bezüglich seiner Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnahme ein. "Ich kann mir deine Schei*e nicht mehr anhören. Nerv mich einfach nicht, lass mich in Ruhe. Benutz mich nicht als Sprungbrett, nur weil ich jetzt in dem Format drin war, in das du gerne reinwolltest", wettert er.

Das ist aber noch nicht alles: Jonny betont zudem, dass er die Nase davon voll hat, dass seine einstige Partnerin in Interviews seinen Charakter angreift. "Lass einfach unkommentiert, ob ich asozial bin, ob ich keine Ahnung, was gemacht habe. Und von wegen, was da passiert ist oder nicht, das hat dich nichts anzugehen", schimpft er weiter. Wenn Laura ein Problem damit habe, ihn in der Datingshow zu sehen, gebe es eine ganz einfache Lösung: Sie solle den Fernseher nicht anmachen. "Guck das doch nicht. Beschäftige dich doch nicht mit den Dingen. Du wirst von mir nichts hören, wenn du mir nicht irgendwie einen Grund dafür gibst", betont die Ex on the Beach-Bekanntheit.

Er versuche, "alles glimpflich anzugehen" und sei nicht "derjenige, der hier bei jeder Schei*e seinen Senf dazugibt". Der Prominent getrennt-Kandidat habe kein Interesse an einem öffentlichen Rosenkrieg – scheint aber das Gefühl zu haben, dass Laura das anders sieht. Nachdem sie bereits häufiger auf seine AYTO-VIP-Teilnahme reagiert hatte, schoss sie erst kürzlich erneut gegen ihren Ex. Auf dem Bild-Renntag erklärte die Influencerin gegenüber Promiflash, dass sie nicht davon ausgeht, dass er in der Sendung auf seine große Liebe trifft. "Sein Perfect Match wird er für die Show vielleicht finden, aber halten wird da, glaube ich, nichts", verdeutlichte sie.

Jonny Jaspers, ehemaliger "Temptation Island"-Verführer

Laura Peuke und ihr Hund, Mai 2025

