Lilly Becker zieht nach Deutschland: Das hält ihr Sohn davon

Lilly Becker (48) hat ihre Entscheidung gefällt: Die Dschungelkönigin zieht mit ihrem Sohn Amadeus (15) nach Deutschland. Diese Neuigkeit verkündete sie stolz in der Talkshow "Kölner Treff". Was den Teenager angeht, sei die Vorfreude groß, auch wenn er anfangs skeptisch war. Aktuell lerne er bereits fleißig Deutsch. Lilly erklärte: "Er hat Bock darauf, umzuziehen." Besonders neugierig sei Amadeus, ob die deutschen Mädchen "hübsch" seien – eine für Lilly sehr normale Neugierde in seinem Alter.

Den Entschluss, Deutschland zu ihrer neuen Heimat zu machen, fasste die alleinerziehende Mutter wohlüberlegt. Nach ihrem Triumph im diesjährigen Dschungelcamp, wo sie sich den Titel und eine Siegprämie von 100.000 Euro sicherte, sind die Umzugspläne nun konkret. Auch finanzielle Gründe spielten eine Rolle: England sei teuer, sagte Lilly, und mit der gewonnenen Prämie könne sie einen schon lange gehegten Wunsch ihres Sohnes erfüllen – ihre erste gemeinsame Reise nach Japan. "Er liebt Technologie, Roboter und KI", erzählte sie über die Interessen ihres Sohnes.

Die Entscheidung, Deutschland zu ihrer Heimat zu machen, kommt nach einer turbulenten Zeit für Lilly. Nach der Trennung von Boris Becker (57) betonte sie immer wieder, wie wichtig es ihr sei, für ihren Sohn ein stabiles Umfeld zu schaffen. Ihr Sieg im australischen Dschungel war dabei für sie ein persönlicher Erfolg, der ihr Selbstbewusstsein gestärkt hat. Trotz ihres erfolgreichen TV-Auftritts will Lilly jedoch nicht weiter in Reality-Formaten mitwirken. "Einmal und nie wieder", sagte sie kürzlich in einer Pressekonferenz, in der auch Promiflash anwesend war. Jetzt steht ein neues Kapitel als Mutter-Sohn-Duo in Deutschland bevor.

Instagram / lillybeckerofficial Lilly und Amadeus Becker, Dezember 2024

RTL Lilly Becker nach ihrem Dschungelcamp-Sieg 2025

