So beeindruckend ist Christina Dimitrious Babybauch schon

Im Dezember überraschte Christina Dimitriou (33) die ganze Reality-TV-Welt mit der Nachricht, dass sie ein Baby erwartet. Nun ist der Bauch der Das große Promi-Büßen-Bekanntheit schon deutlich gewachsen, wie sie in einem neuen Foto auf Instagram beweist. Auf dem Schnappschuss setzt die werdende Mama ihre Kugel im sonnigen Dubai in Szene. Während sie über eine Promenade spaziert, trägt die Beauty ein durchsichtiges Kleid, Sandalen und einen Fischerhut. Zu dem Bild schreibt die Influencerin: "Mein Baby ist auf dem Weg."

Die Schwangerschaft gab Christina vor wenigen Monaten bei den Reality Awards bekannt. Eigentlich sollte sie damals nur den Award für "Die Trennung des Jahres" anmoderieren, doch dann plauderte sie aus: "Ich habe nicht zu viel gegessen, sondern ich bin heute nicht alleine hier – ich bin schwanger!" Ihr Ex-Freund Aleksandar Petrovic (34) war in diesem Moment gerade auf der Toilette gewesen, doch als er kurz darauf in die Baby-News eingeweiht wurde, freute er sich total für Christina.

Bislang hat die 33-Jährige noch nicht erzählt, wer der Vater ihres Kindes ist. Im Januar feierte sie allerdings eine kleine Party, bei der sie das Geschlecht des Wonneproppens verriet. "Ich bin so happy, dass ich das mit euch teilen kann. Ich freue mich so sehr auf die Zeit. Es ist jetzt schon unbeschreiblich. Es wird ein Mädchen!", schrieb die The 50-Teilnehmerin zu einem Video im Netz, auf dem sie einen Luftballon zerstach, aus dem dann rosafarbenes Konfetti herausplatzte.

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Christina Dimitriou, April 2024

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

