HealthyMandy und FitnessOskar streiten sich "gar nicht"

Die Influencer HealthyMandy (30) und FitnessOskar (34) gaben auf Instagram interessante Einblicke in ihre Ehe. In einer Fragerunde wollten Fans mehr über den Umgang der beiden mit Konflikten wissen und fragten, wie sie sich streiten und wieder versöhnen. Die überraschende Antwort kam von Oskar Ogorkiewicz alias FitnessOskar: "Wir streiten uns gar nicht, also brauchen wir uns auch nicht zu versöhnen. Wir sind die ganze Zeit versöhnt." Humorvoll, aber auch ehrlich gab er damit zu verstehen, wie harmonisch ihre Beziehung ist.

Doch ganz ohne Tipps für eine glückliche Ehe wollten die beiden ihre Follower nicht zurücklassen. Auf Mandys Vorschlag hin plauderte Oskar über ihre Tricks für eine harmonische Beziehung: "Die Meinung des anderen respektieren, sich immer in die andere Person hineinversetzen. Dann kommt es erst gar nicht zum Streit." Besonders wichtig sei auch Respekt füreinander: "Man darf nie den anderen demütigen. [Man sollte] sich aussprechen, viel reden, auch wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat. Dann ist es oft schnell geklärt. Und wenn man sich nicht einig wird, ist es auch okay." Offene Kommunikation sei also der Schlüssel zu ihrem Erfolg als Paar.

Die beiden Fitness-Influencer sind bereits seit 2018 offiziell zusammen – und seither unzertrennlich. Zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen gingen sie den nächsten Schritt: An Valentinstag 2020 machte Oskar seiner Liebsten einen Heiratsantrag. Im Herbst desselben Jahres folgte die Traumhochzeit. Ihr Liebesglück wurde im Jahr 2022 mit der Geburt ihres ersten Sohnes Rio gekrönt. Doch das Paar musste einen schwierigen Schicksalsschlag verkraften und sich nur wenige Monate später von ihrem geliebten Sohn verabschieden. Umso mehr freuten sie sich dann im Jahr 2024 über die Geburt ihres zweiten Sohnes.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, FitnessOskar und ihr Sohn im Mai 2025

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar, HealthyMandy und ihr Sohn im März 2025

