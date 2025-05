HealthyMandy hat sich Unterstützung für den Haushalt geholt

Die Familien-Bloggerin HealthyMandy (30) hat offenbart, dass sie sich Unterstützung in ihrem Alltag geholt hat. In einer Instagram-Story teilt sie ihren Fans mit: "Auch wenn es mir schwerfällt, es zuzugeben... Ich habe mir Hilfe gesucht." Schnell spekulierten ihre Follower, ob die Influencerin – die in der Vergangenheit offen über den Verlust ihres Sohnes gesprochen hat – sich womöglich therapeutische Hilfe gesucht haben könnte. Doch Mandy stellt klar: Es geht diesmal nicht um ihre Trauerbewältigung.

Vielmehr betrifft ihre Entscheidung das Thema Haushalt und Ordnung. "Vielleicht denken jetzt viele, dass ich mir wegen meiner Trauer Hilfe geholt habe. Aber ihr wisst ja, wenn ich das Bedürfnis habe, über meine Trauer zu sprechen, dann mache ich das mit euch", erklärt die Influencerin. Sie fügt hinzu, dass es ihr vielmehr darum gehe, Struktur in ihr Zuhause zu bringen und das Chaos zu reduzieren. "Ich will einfach mal eine Struktur reinbekommen, damit nicht alles so chaotisch aussieht. Es ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist einfach so ein Chaos, das ich in meinem Kopf habe, wenn ich so Sachen rumliegen sehe", betont die 30-Jährige.

Für die nahe Zukunft hat Mandy nicht nur geplant, ihr Haus auf Vordermann zu bringen. Die fitnessbegeisterte Mama hat sich zudem vorgenommen, ihr Traumgewicht zu erreichen. Vor wenigen Wochen berichtete Mandy, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes einige Kilos verloren habe. Mittlerweile wiege sie sogar weniger als vor der Schwangerschaft. Doch damit ist die Internet-Bekanntheit nicht zufrieden. "Ich freue mich, wenn ich in zwei Wochen wieder mit dem Sport anfangen kann. Ich freue mich, wenn ich wieder etwas zunehme", stellte sie im Netz klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, FitnessOskar und ihr Sohn im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit ihrem Sohn, Influencerin

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Mandys Entscheidung? Super. Es ist immer gut, sich Hilfe zu holen. Für mich wäre das nichts. Aber sie sollte machen, was für sie passt! Ergebnis anzeigen