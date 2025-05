Sohn ein Jahr alt: Wünscht sich HealthyMandy weiteres Baby?

HealthyMandy (30) hat ihren Fans auf Social Media ihre Zukunftspläne als Mutter verraten. Über ihren Instagram-Kanal plaudert die Influencerin aus, dass sie sich ein weiteres Kind wünscht. Die Frage eines Followers, ob sie sich noch Nachwuchs vorstellen könne, beantwortete sie ohne zu zögern mit: "Wünsche es mir so sehr." Dieses deutliche Statement kommt rund ein Jahr, nachdem sie ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht hat.

2022 musste die Fitness-Influencerin einen schweren Schicksalsschlag verkraften – damals verlor Mandy ihren ersten Sohn Rio, der nur wenige Monate alt wurde. Vor wenigen Wochen besuchte die 30-Jährige ein Medium, um mit ihrem verstorbenen Baby in Kontakt treten zu können. Der Versuch glückte und Rio ließ seiner Mama laut Mandys Aussage folgende Nachricht zukommen: "Die Schmerzen waren gar nicht so stark. Mamas [...] Liebe, die sie mir gegeben hat, war so stark, dass alles für mich einfach erträglich war."

Nach Rios Tod verkündeten Mandy und ihr Partner FitnessOskar (34) im September 2023, dass sie erneut ein Kind erwarten. Ihr Sohn, dessen Name nicht bekannt ist, erblickte im Mai des vergangenen Jahres das Licht der Welt. "Hallo, kleiner Schatz. Schön, dass du da bist. Mama und Papa werden dich für immer beschützen", schrieb die stolze Mama damals auf Instagram. Mandy und Oskar sind bereits seit 2018 zusammen und gingen rund zwei Jahre später den Bund der Ehe ein.

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und ihr Sohn Rio, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige