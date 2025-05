HealthyMandy denkt jeden Tag an ihren verstorbenen Sohn Rio

HealthyMandy (30) und FitnessOskar (34), das bekannte Social-Media-Paar, mussten vor zwei Jahren den schmerzhaften Verlust ihres Sohnes Rio hinnehmen. Der kleine Junge starb nur wenige Monate nach seiner Geburt an einer seltenen Autoimmunerkrankung. Auf Instagram teilte Mandy ihre Gedanken, als sie von einem Follower gefragt wurde, ob sie immer noch täglich an Rio denke. In ihrer Antwort schrieb sie voller Emotion: "Immer und für immer! Ihr dürft niemals vergessen, dass Rio jetzt genauso wie Popps hier wäre, hier bei uns und 'nicht nur' in unserem Herzen." Ihr zweitgeborener Sohn, den sie liebevoll "Popps" nennen, kam nach dem tragischen Verlust auf die Welt.

Um mit ihrem verstorbenen Sohn in Kontakt treten zu können, besuchte Mandy vor wenigen Wochen sogar ein Medium. Über die Geisterseherin ließ Rio seiner Mama ausrichten: "Die Schmerzen waren gar nicht so stark. Mamas [...] Liebe, die sie mir gegeben hat, war so stark, dass alles für mich einfach erträglich war."



Rio bleibt für Mandy und Oskar ein fester Bestandteil ihres Lebens und ihrer Familie. Sie betonen immer wieder, wie wichtig es ihnen ist, die Erinnerung an ihn lebendig zu halten, an den gemeinsamen Momenten festzuhalten und diese mit ihrem Umfeld zu teilen. Gleichzeitig ist ihr zweites Kind ein großes Geschenk für das Paar und schenkt ihnen neuen Lebensmut. In ihren Social-Media-Beiträgen zeigt die Familie oft, wie sie mit dem Verlust umgeht und trotz des Schmerzes Liebe und Freude für die Gegenwart findet. Die Botschaft, die Mandy und Oskar über ihre Kanäle verbreiten, ist klar: Auch schmerzliche Erinnerungen sind unendlich wertvoll.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn im September 2024