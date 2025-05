HealthyMandy hat den Stein ihres Verlobungsrings verloren

Mandy Brobeck alias HealthyMandy (30) feierte am Wochenende den ersten Geburtstag ihres Sohnes. Während sie die Feierlichkeiten mit der Familie in vollen Zügen genoss, passierte jedoch etwas weniger Erfreuliches: Sie realisierte, dass der Edelstein ihres Verlobungsrings aus der Fassung verschwunden war. "Durch den ganzen Trubel, ich weiß nicht, wann es passiert ist, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber [...] ich hab das Steinchen von meinem Verlobungsring verloren", erzählt die Influencerin in ihrer Instagram-Story und schreibt dazu: "Ich war gestern Abend dann noch so traurig, als es aufgefallen ist."

Der 30-Jährigen passierte schon mal ein ähnliches Missgeschick. "Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, aber ich habe den ganzen Ring ja mal im Pool auf Bali verloren, habe ihn wiederbekommen. Aber ich glaube, so einen kleinen Mini-Stein, keine Chance", schildert sie. Gemeinsam mit ihrer Familie suchte Mandy alles ab – leider vergeblich. Wie sie in einem Clip zeigt, ging ihr Vater sogar die gesamte Party-Location mit einem Staubsauger ab, in der Hoffnung, den Stein aufzusaugen. "Mein Papa hat alles gegeben, um den Diamanten wiederzufinden", erklärt sie.

Abgesehen von dem verlorenen Edelstein war der Geburtstag ihres Nachwuchses aber ein voller Erfolg. Die Netzbekanntheit kann allerdings noch nicht ganz glauben, dass ihr gemeinsamer Sohn mit FitnessOskar (34) schon ein Jahr alt ist – und drückte ihr Staunen mit einem süßen Social-Media-Beitrag aus. In dem Clip ließ sie die schönsten Momente des vergangenen Jahres Revue passieren. "Jetzt ist er schon ein Jahr alt – ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich für dieses kleine Wunder bin. Es erfüllt mich mit so viel Liebe, Erinnerungen für die Ewigkeit festzuhalten, denn die Zeit vergeht einfach wie im Flug", betonte Mandy darunter.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandys Verlobungsring, Mai 2025

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im November 2024

