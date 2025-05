Offiziell bestätigt: Die Story von "Top Gun 3" steht fest

Die Fans des Action-Franchises dürfen sich freuen: "Top Gun 3" scheint Realität zu werden! Christopher McQuarrie, bekannt für seine Arbeit an mehreren Mission: Impossible-Filmen, bestätigte kürzlich im Podcast "Happy Sad Confused", dass die Handlung des dritten Teils bereits feststeht. Der kreative Funke kam dabei von Co-Autor Ehren Kruger, dessen Ideen anscheinend sofort überzeugt haben. Dem Regisseur zufolge liegt der Fokus während der gesamten Entwicklung wieder auf Emotionen und nicht nur auf spektakulären Actionszenen. Diese Herangehensweise habe sich bereits bei "Top Gun - Maverick" bewährt, wo vor allem die Beziehung zwischen Maverick und Rooster Millionen Herzen erobern konnte.

Für die Regie von "Top Gun 3" könnte Joseph Kosinski zurückkehren, der bereits beim zweiten Teil das Zepter schwang. Christopher selbst schloss eine eigene Regiearbeit jedoch aus. Auch in Sachen Besetzung gibt es anscheinend gute Nachrichten: Tom Cruise (62) wird sich wohl erneut in den Fliegeranzug schwingen und Miles Teller (38) sowie Glen Powell (36) sollen als Rooster und Hangman wieder mit an Bord sein. Das berichtete unter anderem moviejones. Fans dürfen sich also auf ein Wiedersehen mit einem eingespielten Team freuen.

Bereits vor rund vier Monaten ließ Miles in der "Late Show With Stephen Colbert" durchblicken, wie viel Vorbereitungszeit er für ein mögliches Comeback als Rooster brauchen würde. "Ich habe Tom nur gesagt, er soll mir genug Zeit zum Vorbereiten geben – einen Monat pro Bauchmuskel. Ich brauche einen sechsmonatigen Vorlauf", scherzte der Schauspieler. Damals zeigte sich Miles überzeugt davon, dass sowohl die Fans als auch das kreative Team große Lust auf einen weiteren Teil hätten. Mehr verriet der Star zur Handlung des Films aber nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise und Christopher McQuarrie, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Miles Teller und Tom Cruise, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige