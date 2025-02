Miles Teller bräuchte längere Vorbereitung für "Top Gun 3"

Miles Teller (37) hat in der "Late Show With Stephen Colbert" spannende Details zu seiner möglichen Rückkehr in die erfolgreiche Top Gun-Reihe geteilt. Zu einem möglichen dritten Teil des Franchise sagte der Schauspieler scherzhaft: "Ich habe Tom [Cruise] (62) nur gesagt, er soll mir genug Zeit zum Vorbereiten geben – ein Monat pro Bauchmuskel. Ich brauche einen sechsmonatigen Vorlauf." Miles fügte hinzu, es gebe sowohl bei den Fans als auch im kreativen Team viel Begeisterung für einen weiteren Film. Mehr Details gab der Schauspieler jedoch nicht preis.

Seit der Veröffentlichung von "Top Gun: Maverick" im Jahr 2022 kursieren Gerüchte über einen dritten Teil. Filmproduzent Jerry Bruckheimer (81) bestätigte in einem Gespräch mit People im März 2024, dass an "Top Gun 3" gearbeitet wird: "Wir haben Tom eine Geschichte vorgeschlagen, die ihm gefiel. Aber er ist ein sehr gefragter Schauspieler und hat eine Menge Filme in petto, also müssen wir abwarten." Glen Powell (36) deutete jedoch bei einem Auftritt im Podcast "Happy Sad Confused" im Juli 2024 an, dass er möglicherweise ein konkretes Produktionsdatum kenne.

Für den Kassenschlager "Top Gun: Maverick", in dem Miles den Piloten Rooster verkörperte, unterzog sich der Schauspieler einem intensiven Fitnessprogramm. Die ikonische, oberkörperfreie Beach-Football-Szene wurde von den Fans besonders gefeiert. Der Schauspieler hatte sich mit intensiven Trainingseinheiten und einer strengen Diät auf die körperlich fordernde Rolle vorbereitet. Sein Trainer, Jason Walsh, berichtete in einem früheren Interview mit US Weekly, dass Miles äußerst diszipliniert gearbeitet habe: "Er nahm jede Herausforderung ernst und wusste, dass es ihn an seine Grenzen bringen würde." Sechs Eier zum Frühstück, proteinreiche Mittag- und Abendessen sowie zusätzliche Snacks gehörten dabei zu seinem Alltag. Trotz der Anforderungen scheint Miles bereit, erneut in Form zu kommen – vorausgesetzt, er bekommt genügend Vorlaufzeit.

Getty Images Jerry Bruckheimer bei der "Bad Boys For Life"-Premiere in Berlin

Paramount Pictures Tom Cruise in "Top Gun: Maverick"

