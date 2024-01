"Top Gun 3" in Arbeit: Diese Schauspieler kehren zurück!

Ist auch Tom Cruise (61) wieder mit von der Partie? Mit "Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel" hatte der Schauspieler 1981 seinen großen Durchbruch in der Filmwelt. Ganze 41 Jahre später folgte 2022 dann der Knaller: Top Gun kehrte mit einer Fortsetzung und dem Mission: Impossible-Star in der Hauptrolle zurück. Auch ein dritter Teil ist nun in Arbeit. Aber welche Schauspieler sind dieses Mal wieder am Start?

Laut Puck News soll Tom wieder in die Rolle des Pete "Maverick" Mitchell schlüpfen. Der Hollywoodstar arbeite bereits mit Paramount zusammen, um den dritten Film des Franchise zum Leben zu erwecken. Auch Miles Teller (36) soll als Rooster und Glen Powell (35) als Hangman zurückkehren. Aber gibt es nur vor der Kamera wieder bekannte Gesichter? Wie das Medium ebenfalls berichtet, sei es sehr wahrscheinlich, dass Regisseur Joseph Kosinski auch bei der Fortsetzung wieder mitwirkt.

Ob Tom auch dieses Mal wieder die Fans mit seinen waghalsigen Stunts in Atem halten wird? Immerhin ging es im zweiten Teil hin und wieder ziemlich halsbrecherisch zu, wie ein Mitarbeiter vom Set gegenüber Bild verriet: "An meinem allerersten Tag musste ich die Motorräder, mit denen Tom Cruise am Set fahren durfte, [...] drosseln lassen. Tom ist auf den Dingern ohne Helm unterwegs und die Filmemacher hatten Angst, dass er sich mit den 243 km/h umbringen könnte. Wir haben die Geschwindigkeit deshalb auf die Hälfte reduziert."

Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Miles Teller im März 2023

Anzeige

Getty Images Glen Powell bei der "Anyone But You"-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de