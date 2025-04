So sehr bewunderte Tom Cruise seinen Kollegen Val Kilmer (†)

Die Filmwelt trauert momentan um den verstorbenen Hollywoodstar Val Kilmer (✝65). Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle des Tom "Iceman" Kazansky in Top Gun bekannt wurde, hatte über Jahrzehnte Filmgeschichte geschrieben. Zuletzt war er 2022 in der Fortsetzung "Top Gun: Maverick" an der Seite von Tom Cruise (62) zu sehen. Diese Zusammenarbeit sei besonders emotional gewesen, wie Tom selbst in einem Interview bei "Jimmy Kimmel Live!" verriet: "Ich war so gerührt, wir kennen uns seit Jahrzehnten, und es war großartig, zu sehen, wie einfach er wieder in diese Rolle schlüpfte."

Für den Ex von Nicole Kidman (57) sei dieses Wiedersehen besonders bewegend gewesen, schließlich habe er immer viel von seinem Kollegen gehalten: "Val ist ein unglaublicher Schauspieler und Mensch." Vals Rückkehr in die Rolle des "Iceman" war jedoch alles andere als selbstverständlich. Bereits 2014 wurde bei ihm Kehlkopfkrebs diagnostiziert, eine Erkrankung, die seine Stimme dauerhaft veränderte. Für seine Szene in "Maverick" wurde mithilfe einer KI-Technologie seine Stimme digital rekonstruiert – eine bahnbrechende Methode, die es dem Star ermöglichte, die Rolle trotz seiner schweren gesundheitlichen Einschränkungen zu übernehmen. Seine Darstellung schuf eine authentische Verbindung zwischen Film und Realität.

Der beliebte US-Amerikaner ist am 1. April 2025 verstorben. Die traurige Nachricht bestätigte seine Tochter Mercedes gegenüber der New York Times. Die Todesursache sei dem Bericht zufolge eine Lungenentzündung gewesen. In den vergangenen Jahren seines Lebens war er selten in der Öffentlichkeit zu sehen, was seiner gesundheitlichen Lage geschuldet war. Abseits der Leinwand hatte Val auch ein bewegtes Privatleben. 1988 heiratete er die Schauspielerin Joanne Whalley, mit der er zwei Kinder, Mercedes und Jack Kilmer, hat. Die Ehe endete jedoch 1996. Selbst nach der Trennung blieb Val allerdings stets bemüht um sein familiäres Umfeld.

Val Kilmer und Tom Cruise in "Top Gun"

Getty Images Val Kilmer, Januar 2006

