Oscar-Nominierung für "Top Gun": Tom Cruise ist glücklich

Dieser Film stellt ein erneutes Highlight in der langen Karriere von Tom Cruise (60) dar. Im vergangenen Jahr kam Top Gun: Maverick in die Kinos – in der Hauptrolle wie immer Tom, der außerdem als Produzent mitgewirkt hatte. Der Streifen kam super an und konnte gleich sechs Oscar-Nominierungen einheimsen. Den Producers Guild Award, der die besten Filmemacher auszeichnet, durfte der Hollywoodstar sogar schon mit nach Hause nehmen. Über seinen Erfolg als Produzent soll Tom ganz besonders glücklich sein.

"Tom ist überglücklich, dass er sowohl bei den Oscars als auch bei den Producers Guild Awards als Produzent nominiert wurde", verriet ein Insider US Weekly. Sein Dasein als Produzent sei für Tom nämlich heutzutage viel wichtiger, als selbst vor der Kamera zu stehen: "Für Tom geht es beim Filmemachen darum, ein Gesamtpaket zu schaffen, das funktioniert und Geld einbringt, im Gegensatz zu der einen Szene im Film, in der er weint oder schreit und den perfekten 'Oscar-Clip' generiert." Seine Entwicklung zum Geschäftsmann und Produzenten wolle er bei der Preisverleihung feiern.

Doch die Nominierungen für "Top Gun: Maverick" sind natürlich nicht Toms einzige Oscar-Erfolge. Als Schauspieler war er bereits zweimal für den Preis als bester Hauptdarsteller und einmal als bester Nebendarsteller nominiert: Für "Geboren am 4. Juli", "Jerry Maguire – Spiel des Lebens" und "Magnolia". Gewinnen konnte er den Goldjungen allerdings noch nie.

Getty Images Tom Cruise, Juni 2022

Getty Images Tom Cruise bei einer Oscar-Veranstaltung im Februar 2023 in Beverly Hills

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

