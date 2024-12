Tom Cruise wird von US-Marine für "Top Gun"-Rolle geehrt

Der gefeierte Hollywoodstar Tom Cruise (62) hat einen neuen Meilenstein in seinem Leben erreicht. Er darf sich dank seiner Kultrollen, wie der des Piloten Pete "Maverick" Mitchell in den erfolgreichen Action-Filmen Top Gun, über eine ganz besondere Ehre freuen. Dem Schauspieler wurde am vergangenen Dienstag nämlich die höchste zivile Auszeichnung der US-Marine für "herausragende Verdienste um die Navy und die Marines" verliehen. Dies berichtet unter anderem das Portal N-TV. Demnach habe Tom bei einer feierlichen Zeremonie von US-Marinestaatssekretär Carlos Del Toro eine Medaille sowie ein entsprechendes Zertifikat erhalten.

Soweit bekannt ist, habe der Filmstar durch seine Charaktere in spektakulären Hits wie "Top Gun" das öffentliche Bewusstsein und die allgemeine Wertschätzung für die Belegschaft erhöht. Tom erklärte wohl, dass er stolz darauf sei, diese besondere Anerkennung erhalten zu haben: "Ich bewundere all die Soldaten und Soldatinnen." Der Respekt ist offensichtlich beidseitig vorhanden. Carlos schwärmte auf X: "Es ist mir eine Ehre, Mr. Tom Cruise für seine anhaltende Unterstützung unseres Navy & Marine Corps Teams auszuzeichnen."

Zwar läuft es karrieretechnisch offensichtlich ganz fantastisch für Tom, doch privat sucht er nach wie vor seine Herzdame. Aktuell soll er bei der schwierigen Suche nach einer neuen Freundin jedoch recht zurückhaltend zu sein. Laut dem Bericht von OK! Magazine plauderte ein Insider aus, dass der US-Amerikaner sich wohl selbst versprochen habe, nur einer langfristigen Beziehung eine Chance zu geben. Kurze Affären und Romanzen? Fehlanzeige! Die Quelle verriet: "Tom ist nicht der Typ, der sich einfach so in eine Beziehung stürzt."

Paramount Pictures Tom Cruise in "Top Gun: Maverick"

Backgrid / ActionPress Schauspieler Tom Cruise in London, Juni 2024

