Ein Mitarbeiter plaudert Geheimnisse vom "Top Gun"-Set aus!

Wer hätte das gedacht? Mit "Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel" hatte Tom Cruise (60) 1981 seinen großen Durchbruch als Schauspieler erlangt. Knapp 40 Jahre später kam im vergangenen Jahr "Top Gun: Maverick" in die Kinos – in der Hauptrolle und sogar als Produzent wirkte der Mission: Impossible-Star mit. Aktuell ist der Actionstreifen für gleich sechs Oscars nominiert! Ein Mitarbeiter vom Set plaudert nun das ein oder andere pikante Detail über den Film und Tom aus!

"An meinem allerersten Tag musste ich die Motorräder, mit denen Tom Cruise am Set fahren durfte, [...] drosseln lassen. Tom ist auf den Dingern ohne Helm unterwegs und die Filmemacher hatten Angst, dass er sich mit den 243 km/h umbringen könnte. Wir haben die Geschwindigkeit deshalb auf die Hälfte reduziert“, plaudert Michael Rossi gegenüber Bild aus. Das haben sie dem Schauspieler seines Wissens nach sogar nie erzählt! Denn Tom habe die Angewohnheit, Dinge, die als zu gefährlich abgestempelt werden, erst recht zu tun. "Wir hatten die weltbesten Navy-Piloten am Set, aber selbst sie haben nur mit dem Kopf geschüttelt und Tom für verrückt erklärt", berichtet der gebürtige New Yorker.

Eine Sache war am Set jedoch strengstens verboten und dafür habe sogar der Hollywoodstar selbst gesorgt! "Ich habe mehrere Menschen erlebt, die gefeuert wurden, weil sie heimlich Fotos mit ihren Smartphones geschossen haben. Einer davon hat 20 Jahre lang für Tom gearbeitet und wurde trotzdem sofort gefeuert", fügt Michael hinzu.

