Komplett nackt: Ex-Bachelor Paul Janke zieht im Netz blank

Reality-TV-Star Paul Janke (43), bekannt aus der Show Der Bachelor, hat seine Fans mit freizügigen Fotos überrascht. Er genoss einen Wellnessurlaub in den Bergen und teilte auf Instagram eine Serie von Bildern, die ihn nach dem Saunieren hüllenlos am Rand eines angelegten Sees zeigen. "Ich muss gestehen, ich liebe die Sonne, aber auch der Schnee hat was", schrieb Paul unter den Bildern. Die beeindruckende Kulisse, der glitzernde Schnee und sein durchtrainierter Körper sorgten für Aufsehen.

Paul genießt offenbar das winterliche Ambiente und scheut nicht davor zurück, seine sportliche Figur zu präsentieren. Die Reaktionen seiner Follower ließen nicht lange auf sich warten. Begeistert kommentierten sie Pauls Fotos und lobten seine Fitness. "Alter Schwede! Respekt für die Bodyform!", schrieb ein Fan. Ein anderer ergänzte: "Find das Wahnsinn, wie du den seit Jahren so in Form hältst. Chapeau für diese Disziplin!" Einige fragten sich sogar, wie Paul es schafft, seinen Körper mit 43 Jahren so durchtrainiert zu halten.

Obwohl Paul seit seinem Auftritt als Bachelor als ewiger Junggeselle gilt, brodelt immer wieder die Gerüchteküche um sein Liebesleben. Zuletzt sorgten er und Antonia Hemmer (24), bekannt aus Bauer sucht Frau, für Spekulationen, als sie eine filmreife Szene miteinander teilten. Beide betonen jedoch, dass sie nur gute Freunde sind. Vielleicht liegt Pauls Single-Dasein auch an seinen kleinen Ticks, über die er mit RTL sprach: So stellt er zum Beispiel im Schlafzimmer niemals die Heizung an und seine Kleiderbügel müssen alle in die gleiche Richtung zeigen. Seine Fans sind jedenfalls gespannt, wann der charmante Hamburger endlich seine Traumfrau findet.

Instagram / jankepaul Paul Janke, Ex-Bachelor, 2024

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Paul Janke im November 2024

