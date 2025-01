Ist das etwa der Grund für Paul Jankes Dauer-Single-Leben?

2012 suchte Paul Janke (43) vergebens die große Liebe bei Der Bachelor. Seither lässt die Frau seiner Träume auf sich warten. In einem Prominent-Beitrag, der anlässlich des Shopping Queen-Specials gedreht wurde, zeigt der TV-Star nun, wie er in seiner Wahlheimat Mallorca so lebt. Schnell wird deutlich: Paul liebt Ordnung! Selbst seine Unterwäsche ist fein säuberlich zusammengefaltet und farblich sortiert. Ist sein Drang zur Ordentlichkeit etwa der Grund für sein Dauer-Single-Dasein? "Also ich glaube schon, dass es ein Problem ist, dass meine Ansprüche hoch sind. Meine Schwester hat damals immer gesagt, dass meine Frau noch gebacken werden muss. Das mag sein", räumt der Blondschopf ein, betont allerdings: "Ich bin aber auch kein unglücklicher Single."

Wenn er über seine Traumfrau nachdenkt, mit der er eventuell irgendwann sogar Kinder haben möchte, schießt ihm vor allem eines in den Kopf: "Das Problem ist manchmal – das Sofa zum Beispiel – wenn da Kinder mit Schokolade drauf sind, dann bin ich schon ein bisschen angespannt, dass da nichts kaputtgeht." Paul ist sich allerdings bewusst, dass Möbel und andere Gegenstände im Laufe der Zeit Gebrauchsspuren aufweisen werden. "Aber am Ende des Tages gibt es Schlimmeres", ergänzt er.

Doch ganz ohne weibliche Gesellschaft lebt Paul dann doch nicht! In seiner Wohnung gibt es jemanden, der täglich ein- und ausgehen darf, mit im Bett schläft und sogar Unordnung macht: seine Katze Carlotta. Die kleine Fellnase würde er sogar einer potenziellen Partnerin vorziehen. "Wenn sie eine Katzenhaarallergie hat, ist das natürlich schlecht. [...] Und wenn jemand sagt, das gefällt mir nicht, dann hat sie halt Pech gehabt", stellte der 43-Jährige bereits im Gespräch mit RTL klar.

Instagram / jankepaul Paul Janke mit seiner Schwester Anna

Instagram / jankepaul Paul Janke und seine Katze Carlotta im Januar 2025

