Paul Janke zeigt sich innig mit seiner Schwester Anna

Paul Janke (43), bekannt als ehemaliger Bachelor aus dem Reality-TV, hat auf Instagram eine Bilderreihe gepostet, die ihn mit seiner Schwester zeigt. Unter den Aufnahmen richtete er rührende Zeilen an sie: "Geschwister können noch so unterschiedlich sein... aber wenn es drauf ankommt, halten wir zusammen wie Pech und Schwefel. Denke immer daran: Wenn du hinfällst, werde ich dir helfen, wenn ich aufgehört habe zu lachen. Schön, dass es dich gibt Annachen."

Auch den Verlust seiner Eltern thematisierte Paul: "Das größte Geschenk waren unsere Eltern. Sie haben uns zu dem gemacht [...] was wir heute sind. Sie haben uns Werte, Respekt und Moral gelehrt – Dinge, die ich heutzutage leider sehr oft vermisse." Der heute 43-Jährige hatte seine Mutter bereits 2004 verloren, sie erlag einer Krebserkrankung. Damals war Paul gerade einmal 23 Jahre alt. Nur sechs Jahre später musste er sich auch von seinem Vater verabschieden, der ebenfalls an Krebs starb. "Im normalen Leben habe ich es immer verdrängt, über den Tod meiner Eltern zu sprechen, weil ich wusste, es macht mich traurig", erklärte er in einem Interview mit RTL im Jahr 2023.

Während Paul sich über Jahre hinweg in die Welt des Reality-TVs gestürzt hatte, um seinen Schmerz zu überspielen, fand er später einen besonderen Weg, den Verlust seiner Eltern zu verarbeiten: die Arbeit für andere Menschen. Insbesondere die soziale Ader seiner verstorbenen Mutter, die als Krankenschwester tätig war, habe ihn inspiriert, sich ebenfalls sozial zu engagieren. Regelmäßig besucht der TV-Star das Kinderhospiz "Löwenherz" in Bremen und schenkt den todkranken Kindern dort Aufmerksamkeit und Trost. "Weil meine Mama auch so ein sozialer Mensch war. Sie hat immer mehr für andere gemacht als für sich", begründete er damals seine hingebungsvolle Arbeit.

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Paul Janke, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jankepaul Paul Janke als Baby mit seiner Mama und seiner Schwester Anna