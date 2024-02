Nach Ina-Trennung: Ist Johannes Oerding wieder vergeben?

Ist er etwa wieder frisch verliebt? Johannes Oerding (42) und Ina Müller (58) hatten seit 2011 eine Beziehung geführt. Diese hielten die Sänger jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Im vergangenen Jahr gab der Künstler dann völlig überraschend die Trennung von der "Inas Nacht"-Moderatorin bekannt. Doch nun lässt ein kleines Detail vermuten, dass Johannes möglicherweise eine neue Frau an seiner Seite hat!

Vor rund zwei Wochen musste der "An guten Tagen"-Interpret Abschied von seinem Vater nehmen, der im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Die Todesanzeige, die in der Tageszeitung Rheinische Post abgedruckt wurde, sorgt jetzt für Spekulationen: Neben dem Namen des Songwriters steht der Zusatz "und Yvonne Goldschmidt". Auf eine Anfrage von RTL wollte das Management des Musikers sich nicht dazu äußern. Und auch Yvonne antwortete bisher nicht.

Dabei ist die vermeintlich neue Frau an Johannes' Seite keine Unbekannte: Sie arbeitet in seinem Social-Media-Team. Zudem war die Content Creatorin bis 2017 in einer Beziehung mit dem Sänger Wincent Weiss (31) – der außerdem ein guter Freund von Johannes ist.

