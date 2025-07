Deshalb verpasste Jürgen Klopp bisher Partien der Frauen-EM

Jürgen Klopp (58), der aktuell in körperlicher Bestform zu sein scheint, hat bisher noch kein Spiel der Fußball-EM der Frauen 2025 gesehen. Dies erklärte der ehemalige Trainer und heutige globale Fußballchef von Red Bull am Rande einer Veranstaltung im Europa-Park Rust. Der Grund? Es habe zeitlich bislang einfach nicht gepasst, wie der Spiegel berichtete. Zudem verfolgt Jürgen derzeit auch andere Fußballturniere nicht, wie etwa die aktuell stattfindende Klub-WM. Genau diese Klub-WM hatte der Fußballfunktionär kürzlich noch heftig kritisiert und als "die schlechteste Idee, die jemals umgesetzt wurde" bezeichnet.

Doch wer annimmt, dass der ehemalige Profi kein Fan des Frauenfußballs sei, der irrt! Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zeigte sich der frühere Trainer des FC Liverpool als Verfechter des weiblichen Fußballs: "Ich bin damals schon in Frankfurt ins Stadion gegangen und habe mir die Mädels angeguckt. Ich habe von Tag eins den Fußball der Frauen geliebt." Die aktuell laufende EM nähert sich unterdessen einem spannenden Höhepunkt. Die deutsche Frauen-DFB-Elf um Trainer Christian Wück (52) tritt am Samstag, 19. Juli, im Viertelfinale an. Der Gegner steht noch nicht fest.

Jürgen Klopp, der sich seit Jahren als eine der prägendsten Persönlichkeiten des modernen Fußballs beweist, hat nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch Spuren hinterlassen. Bekannt für seine Leidenschaft und sein markantes Lachen, beeindruckt er auch abseits des Spielfelds. Im Privaten spielt seine Familie für ihn eine große Rolle: Seit Sommer 2023 ist Jürgen Großvater. Er selbst bestätigte, dass sein Stiefsohn aus der zweiten Ehe mit Ulla Nachwuchs bekommen hat. Sein Sohn Marc, der einst als Nachwuchsfußballer aktiv war, schien zunächst in die Fußstapfen seines Vaters treten zu wollen, musste seine Sportlerkarriere jedoch wegen Knieproblemen früh beenden. Laut Gala gründete er später die Agentur Onside Sports, die Off-Season-Aktivitäten für Fußballmannschaften organisiert.

Getty Images Jürgen Klopp bei einem Freundschaftsspiel im August 2023

Getty Images Fußballtrainer Christian Wück

Getty Images Jürgen Klopp im Mai 2024