Johannes Oerding rührt "Sing meinen Song"-Kollegen zu Tränen

Bei Sing meinen Song kann es schon mal emotional werden. In der neuesten Folge singt Johannes Oerding (42) "Wenn wir uns wiedersehen" von Peter Maffay (74) und sorgt für emotionale Szenen. Das Lied widmete der "Tabaluga"-Erfinder einst seinem verstorbenen Vater. Während der Performance fängt Joy Denalane (50) an zu weinen. Auch Sammy Amara (44) muss sich Tränen aus den Augen wischen. Sein Kollege Eko Fresh (40) legt daraufhin tröstend einen Arm um den Broilers-Sänger. Auch Peter schaut sehr emotional auf die Darbietung des persönlichen Liedes.

Für den großen Liedermacher war es keine leichte Sache, "Wenn wir uns wiedersehen" aus der Hand zu geben. Bevor der "An guten Tagen"-Interpret den Song covern durfte, führten die beiden lange Gespräche. "Peter und ich haben den ein oder anderen Spaziergang gemacht", verrät Johannes in der Show. Allerdings hätten sie durch ihre ähnlichen Erfahrungen schnell einen Zugang zueinandergefunden. Anfang dieses Jahres war Udo Oerding, der Vater des Popstars, im Alter von 77 Jahren verstorben. Am Ende sei Peter die Entscheidung leicht gefallen: "Ich vertraue mich gerne jemandem an, der mich versteht."

Eine ähnliche Szene ereignete sich vor Kurzem schon einmal bei "Sing meinen Song". Emilio Sakraya (27) sang in einer vergangenen Folge "Nur mal kurz die Welt retten" von Tim Bendzko (39). Dabei dichtete er den Text so um, dass er von einem Kind handelte, das auf seinen schwer beschäftigten Vater wartet. Der blonde Songwriter konnte daraufhin nicht an sich halten und weinte bitterlich. "Für mich war es so, als würde mein Sohn für mich dieses Lied singen", erklärte er danach.

Johannes Oerding und Joy Denalane bei "Sing meinen Song"

Peter Maffay, Sammy Amara, Johannes Oerding, Eva Briegel, Tim Bendzko, Eko Fresh, Joy Denalane

