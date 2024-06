Süß: Johannes Oerding war früher verliebt in Joy Denalane

Bei Sing meinen Song werden in der aktuellen Folge die Songs von Joy Denalane (50) zelebriert – der Cast rund um Johannes Oerding (42), Tim Bendzko (39) und Emilio Sakraya (27) performt die Songs der Soul-Sängerin. Johannes hat sich den Song "Für dich" ausgesucht, einen Lovesong von Joy und Max Herre (51) aus dem Jahr 1999. Bevor er auf die Bühne steigt, hat er jedoch noch etwas loszuwerden: "Jetzt kann ich es ja sagen: Ich war früher ein bisschen verknallt in dich!" Er erzählt, er habe sich sogar eine Akustikversion heruntergeladen, auf der nur die Musikerin zu hören war, und habe mit ihr im Duett gesungen. "Max Herre will ich da nicht hören, ich wollte nur dich hören", gesteht er.

Die Performance von Johannes kommt bei seinen Mitstreitern sehr gut an. "Hammer, war das ein Ride mit dir! Wahnsinn", schwärmt Joy und fügt kurz darauf noch hinzu: "Was er da abgeliefert hat, war so groß." Für den Auftritt gibt es sogar Standing Ovations. "Ich bin eifersüchtig auf diese Nummer. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt noch singen sollen", meint auch Emilio.

Doch der Schauspieler ist nicht der einzige berühmte Fan des Songs. Joy erinnert sich in der Show an eine Situation, als sie bei den MTV Music Awards in Dublin Backstage zusammen mit Max auf Whitney Houston (✝48) traf. "Sie läuft mit dieser Entourage entlang, stürmt dann auf uns zu und fragt: 'Seid ihr die aus dem Video? Ich liebe den Song, ihr seid fantastisch'", schildert die Songwriterin. Dieses Erlebnis habe sie bis heute nicht vergessen können.

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

Instagram / maxherreofficial Max Herre und Joy Denalane am Berliner Flughafen 1999

