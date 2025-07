Reality-TV-Star Mike Cees verrät: Er ist gelernter Metzger

Reality-TV-Star Mike Cees (37) hat ein überraschendes Detail aus seiner Vergangenheit enthüllt. Während einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram gestand der Ex von Schauspielerin Michelle Monballijn, dass er in jungen Jahren tatsächlich eine Ausbildung zum Metzger absolvierte. "Damals ganz klassisch", erinnerte sich Mike und ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Manche behaupten, ich hätte seither öfter Leute zerlegt... nur eben verbal." Dass sein Werdegang schließlich in eine komplett andere Richtung führte, ist bekannt – heute ist er eher durch seine Auftritte im Reality-TV und durch YouTube-Statements bekannt.

In den letzten Wochen war Mike verstärkt in den sozialen Medien aktiv und teilte dort Insights aus seinem Leben sowie kritische Videos, in denen er mit früheren Weggefährten und Hatern abrechnete. Dabei legt er großen Wert darauf, dass seine Aussagen nicht anderweitig zitiert oder verbreitet werden. Nach einer ruhigeren Phase sucht der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat wieder die Öffentlichkeit, um seine Sichtweise darzulegen.

Hinter Mike liegen harte Monate: Im Oktober wurde der TV-Star verhaftet, weil er sich weigerte, eine Geldstrafe zu bezahlen. Insgesamt saß er rund zwei Monate hinter Gittern und wurde kurz vor Weihnachten entlassen. Nach der Haft kündigte der DJ an, einen Entzug machen zu wollen. Allerdings zeigte er sich danach immer wieder beim ausgelassenen Feiern: So zeigte er sich während eines angeblichen Entzuges im Club Take Five – einer Nobeldisco in Kitzbühel, Österreich.

ActionPress / AEDT Mike Cees im Juli 2022

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

ProSieben / Nikola Milatovic Mike Cees bei "Das große Promi-Büßen", 2023