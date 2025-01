Deutsches Model Annabella Fleck überlebt schweren Autounfall

Annabella Fleck (27) überlebte am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags einen schweren Unfall auf der A8 in Bayern. Ihr Auto überschlug sich mehrmals, nachdem sie mit Tempo 140 in die Leitplanke gekracht war und dann ein weiteres Fahrzeug gerammt hatte. "Ich stehe immer noch unter Schock", sagte das Model im Interview mit der Bild. Ursache des Unfalls sei laut Annabella ein anderer Autofahrer gewesen, der ohne zu blinken vor ihr die Spur wechselte. Obwohl sie bei Bewusstsein blieb, hatte sie das Schlimmste befürchtet: "Ich dachte, das war es jetzt für mich." Ersthelfer und Feuerwehrkräfte waren schnell zur Stelle und befreiten sie aus dem stark beschädigten Wagen.

Die 27-Jährige erlitt durch den Unfall eine Fraktur an der Brustwirbelsäule sowie zahlreiche Prellungen. Die Ärzte erläuterten, dass, wenn die Verletzungen vier Wirbel höher gelegen hätten, dies zu einer Querschnittlähmung geführt hätte. Nach der Erstversorgung auf der Intensivstation des Uniklinikums Augsburg wurde sie ins Diakonissenkrankenhaus verlegt. Laut Polizei werde in alle Richtungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Erste Untersuchungen zeigten, dass die Zusammenstöße durch eine Berührung während eines Spurwechsels entstanden sein könnten. Annabella hat den Unfall emotional noch nicht verarbeitet, wie sie gegenüber der Boulevardzeitung erklärt: "Ich werde mich erst mal nicht mehr ans Steuer setzen."

Annabella wurde durch ihre Erfolge in der Welt der Schönheitswettbewerbe bekannt. Neben den Titeln "Miss Earth Germany", "Miss International Germany" und "Miss Europe Germany" hat sie sich als Model und öffentliche Persönlichkeit einen Namen gemacht. In Interviews sprach die gebürtige Münchnerin davon, wie wichtig ihr ein bewusster Lebensstil und mentale Stärke seien. Der Unfall, bei dem sie nur knapp dem Tod entkam, setzte diese Stärke nun erneut auf die Probe. An die Autofahrt wagt sie jedoch vorerst keinen Gedanken. "Ich kann nicht begreifen, dass mir das passiert ist", gestand die Schönheitskönigin abschließend.

Instagram / annabellafleck Annabella Fleck, Dezember 2024

Instagram / annabellafleck Annabella Fleck, November 2024

