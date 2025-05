"Liebe dich": Oliver Pocher teilt seltenen Papa-Sohn-Moment

Zum Vatertag lässt Oliver Pocher (47) seine Fans an einem niedlichen Augenblick mit seinem Sohn teilhaben. Bei Instagram postet der Komiker ein Video ohne Bild. Dafür ist die Stimme seines Sohnes zu hören. In dem Video bringt Olli seinen Sohn ins Bett und sagt ihm "Gute Nacht". Der Kleine hat vor dem Schlafengehen aber noch etwas Wichtiges zu sagen. "Papa? Ich liebe dich!", meint er gleich mehrmals. Der fünffache Papa ist sichtlich gerührt und reagiert mit einem "Und ich liebe dich auch". Unter dem Video meint er stolz: "Dialoge mit meinem Sohn beim ins Bett gehen, die mir immer wieder zeigen – bei allem Stress, den Kinder mit sich bringen – wie sehr ich es liebe, Vater zu sein. Diese pure Liebe, die dir Kinder geben, ist mit nichts anderem zu vergleichen."

Solche Momente zwischen Olli und seinen Kindern sind eine absolute Seltenheit. Eigentlich hält er seinen Nachwuchs strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Ab und zu gerät er aber doch ins Plaudern. So zum Beispiel in einem Interview mit Bild im Februar. Dem Magazin erzählte der 47-Jährige, dass seine drei ältesten Kinder den Medienrummel um seine Person mittlerweile sehr gut mitbekommen. "Sie kriegen das mit, sehen die Artikel über mich und meine Familie", erklärte er. Den Teenagern sei auch der teils umstrittene Ruf ihres Vaters in der Öffentlichkeit bewusst – das interessiere sie aber nicht weiter. Ihnen sei bewusst, dass das alles nur sein Job sei, so Olli.

Olivers drei älteste Kids stammen aus der Beziehung zu Alessandra Meyer-Wölden (42). Nayla kam 2010 zur Welt, die beiden Zwillinge Emmanuel und Elian ein Jahr später. Zudem hat Olli noch zwei weitere Kinder aus seiner Ehe mit Amira Aly (32). Amira heiratete der gebürtige Hannoveraner 2019, nachdem die beiden sich über die Dating-App Tinder kennengelernt hatten. Ihre zwei Söhne erblickten 2019 und 2020 das Licht der Welt. Nur drei Jahre später zerbrach die Beziehung. Olli ist seitdem glücklicher Single. Amira fand mit Moderator Christian Düren (34) eine neue Liebe.

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Aly

Instagram / amirapocher Amira und Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden

