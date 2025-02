Oliver Pocher plaudert über seine Kids aus dem Nähkästchen

Mit seinem umstrittenen Humor und seinen spitzen Sprüchen macht Comedian Oliver Pocher (46) regelmäßig Schlagzeilen. Der ständige Medienrummel bleibt auch bei seinen Kindern nicht unbemerkt – besonders seine drei ältesten Kids im Teenageralter würden von dem Ruf ihres Vaters wissen, wie Olli vor wenigen Tagen im Bild-Interview erklärte. "Sie kriegen das mit, sehen die Artikel über mich und die Familie", berichtete der Komiker. Nayla, Emmanuel und Elian, die Oliver gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) hat, interessieren sich jedoch nicht weiter für die Artikel über ihren Vater: "Ja, ich mache einen anderen Job als andere Väter. Aber die Kinder wissen eben, dass es nur ein Job ist!"

Auch über die Erziehung seiner Kinder fand der Komiker ehrliche Worte. Seine dreizehnjährigen Zwillingssöhne Emmanuel und Elian gehen seit Anfang des Jahres auf ein spanisches Internat in Marbella – wo strenge Regeln herrschen. "Das Internat ist kein Zuckerlecken. Die beiden leben dort nicht im Luxus, sind mit mehreren Leuten auf einem Zimmer, müssen ihre Wäsche selbst waschen. Am Abend geben die ihre elektronischen Geräte ab, das Internet wird abgeschaltet", erzählte Olli und machte deutlich, dass er diese strengen Regeln ausdrücklich begrüßt.

Auch in Sachen Sprache setzt der Komiker auf Härte. Wie er berichtete, spreche er "konsequent deutsch" mit seinen Söhnen, die bis vor Kurzem noch in den USA aufwuchsen. Auch mit seiner Tochter spreche er nur deutsch. Doch der 15-Jährigen falle dies leichter: "Sie spricht insgesamt fünf Sprachen." Generell sei Nayla sehr ambitioniert. "Meine Tochter will Jura studieren und Anwältin werden", betonte Oliver stolz und fügte scherzend hinzu: "Ich habe nur die Befürchtung, dass sich das ändert, wenn sie die bunte Instagram-Welt entdeckt."

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Tochter Nayla-Alessandra

