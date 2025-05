Sie dateten sich: Das lief bei Charlotte Würdig und Calvin

Charlotte Würdig (46) und Calvin Kleinen (33)? Dass diese beiden gut zusammenpassen könnten, würden wohl die wenigsten erwarten. Umso überraschender, was die Moderatorin in der aktuellen Folge ihres gemeinsamen Podcasts mit Georgina Stumpf "The Real Ex-Wives" erzählt. "Ich habe mit ihm gedreht, für 'Taff'. Eigentlich sollten wir für Reality drehen, aber wir haben uns während des Drehs dann so gut verstanden, dass er irgendwann gesagt hat: 'Lass uns ein Date haben'", plaudert die zweifache Mama aus dem Nähkästchen.

Dem TV-Casanova konnte Charlotte diese Bitte anscheinend nicht abschlagen. Also gingen die TV-Bekanntheit und Calvin auf ein Date. Auf Drinks und gute Gespräche folgte ein gemeinsames Döneressen. Charlottes Fazit? "Wir hatten einen sensationellen Abend – super Typ", betont sie. Dennoch sei es zwischen ihr und dem Party-Schlager-Sänger kein "Perfect Match" gewesen. Die zweifache Mama finde den Realitystar aber lustig und sei sich sicher, dass er das "Herz am rechten Fleck" habe. Die beiden stehen sogar noch in Kontakt.

Dass es mit der Ex-Frau von Rapper Sido nicht geklappt hat, scheint Calvin inzwischen überwunden zu haben. Im Moment knistert es ziemlich heftig zwischen ihm und einer Reality-TV-Kollegin. Im Moment sei die Sache zwischen ihm und Sandra Sicora (33) aber noch nichts Ernstes. "Wir sind nicht offiziell zusammen. Wir sehen uns. Wir mögen uns. Wir daten", klärte die 33-Jährige vor Kurzem in einem Interview mit RTL auf.

RTL Charlotte Würdig

Instagram / calvinkleinen Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025

