"Wir daten": Sandra Sicora gibt Einblicke in Calvin-Flirt

Sandra Sicora (33) und Calvin Kleinen (33) sorgen derzeit für Wirbel in der Reality-TV-Welt. Zwischen den beiden scheint es zu knistern, wie Sandra in einem Interview mit RTL verriet. Kurz vor ihrem Urlaub nach Mallorca, bei dem sie offenbar auch Zeit mit Calvin verbringen wird, berichtete die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin, dass sie und Calvin sich daten. "Wir sind nicht offiziell zusammen. Wir sehen uns. Wir mögen uns. Wir daten", erklärte sie strahlend und ergänzte, dass alles entspannt und stressfrei ablaufe. Auch Calvin antwortete auf Nachfrage von RTL mit einem Lächeln: "Das, was ich schon dazu gesagt habe, sollte reichen."

Die Gerüchte über die beiden wurden zuletzt immer lauter, nachdem bekannt wurde, dass Calvin, der aktuell Auftritte im Bierkönig auf Mallorca hat, mit Sandra dort Zeit verbringen könnte. Sandra erklärte, dass sie gemeinsam mit einem Freund nach Mallorca fliegt, der Aufenthalt mit Calvin sei aber geplant: "Man sieht sich da, ja. Es ist ein bisschen schwierig, weil er halt sehr viel zu tun hat. Wenn ich Glück habe, können wir da ein paar Tage verbringen." Eine Bootstour hat sie laut RTL jedenfalls schon organisiert, um gemeinsame Momente abseits des Trubels zu genießen.

Sandra und Calvin kennen sich schon sehr lange, und diese vertraute Basis scheint jetzt zu etwas Besonderem zu führen. Beide sind seit geraumer Zeit Single und lassen sich, wie Sandra sagt, Zeit, um herauszufinden, "ob es passt." Ob sie tatsächlich das neue Traumpaar der Reality-Welt werden, bleibt also vorerst abzuwarten. Doch die entspannte Herangehensweise der beiden zeigt, dass sie nichts überstürzen wollen.

Instagram / calvinkleinen Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025

