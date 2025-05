Trotz Angst: Die Geburt war für Romina Palm "traumhaft"

Romina Palm (25) ist vor wenigen Tagen erstmals Mutter geworden. Die Neu-Mama teilte in einer Instagram-Story ihre eindrucksvollen Erlebnisse rund um die Geburt ihres ersten Kindes. Dabei sprach sie offen über ihre anfänglichen Sorgen: "Ich hatte unheimliche Angst vor der Geburt... aber ich kann euch sagen: Es war das Schönste, was ich jemals erleben durfte." Trotz kleiner Komplikationen beschrieb sie die Geburt ihrer Tochter als "traumhaft" und berichtete, dass sie den Moment auf Video festgehalten habe. "Ich schaue es mir immer und immer wieder an", erzählte sie emotional.

In ihrer Nachricht an ihre Fans machte Romina deutlich, wie sehr sie sich darauf freut, bald mehr Details zu teilen. Besonders wichtig scheint ihr dabei zu sein, anderen werdenden Müttern Mut zu machen: "Vielleicht kann ich damit ein paar werdenden Mamas die Angst nehmen", sagte sie und betonte, dass eine Geburt trotz Angst und Komplikationen wunderschön verlaufen kann. Romina wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen und genießt nun die erste Zeit mit ihrer Tochter und ihrem Verlobten Christian Wolf in den eigenen vier Wänden.

Schon zuvor hatte Romina ihre Follower an dem besonderen Ereignis teilhaben lassen, indem sie Videoaufnahmen von Momenten rund um die Geburt teilte. Dabei sparte sie intime Details aus, wie sie erklärte, um diese Erinnerungen nur mit ihrer kleinen Familie zu teilen. Seit Beginn ihrer Schwangerschaft zeigte sich das Model offen und nahbar, was ihr bei ihren Fans viel Anerkennung einbrachte. Nun beginnt mit der Geburt ihrer Tochter ein ganz neues Kapitel im Leben der jungen Mutter.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm kurz vor der Geburt

Anzeige Anzeige

Anzeige