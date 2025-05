"Einfach umgehauen": Sandy Meyer-Wölden wurde ohnmächtig

Ein Schreckmoment für Sandy Meyer-Wölden (42): Sie verlor in einem Drogeriemarkt in Miami das Bewusstsein. Wie die fünffache Mutter jetzt berichtete, sei sie bereits gesundheitlich angeschlagen gewesen, bevor sie an der Kasse plötzlich ohnmächtig wurde. Sie habe den Mitarbeitern noch sagen können, dass es ihr nicht gut gehe, kollabierte dann aber und blieb bewusstlos auf dem Boden liegen. "Und dann liegst du da erst mal – ohnmächtig, mitten in einem Supermarkt in Amerika, allein", erzählte sie in ihrem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt". Als sie wieder zu sich kam, seien zahlreiche Fremde um sie herum gestanden, jedoch habe niemand eingegriffen. Dies erklärt sie mit der Angst vor rechtlichen Konsequenzen, die in den USA verbreitet sei.

Die Ursache für diesen plötzlichen Zusammenbruch war schnell gefunden: Ein Coronatest, den sie direkt vor Ort kaufte, fiel sofort positiv aus. Auch ihre Kinder und eine Freundin hatten sich mit dem Virus angesteckt und zeigten teils starke Symptome. Trotz ihres angeschlagenen Zustands hatte Sandy den Gang zur Drogerie auf sich genommen, um Medikamente für ihre Jüngsten zu besorgen. Die Hitze von über 30 Grad in Miami hatte ihre Kreislaufprobleme zudem verstärkt.

Inzwischen ist Sandy wieder zurück in Köln – und auch privat läuft es rund: Mit Alexander Müller hat sie nach ihrem Liebes-Comeback offenbar ihr Glück gefunden. Die Patchwork-Familie wächst immer enger zusammen, nicht zuletzt dank der engen Bindung ihrer Kinder. Die 42-Jährige wirkt trotz des Vorfalls in Miami glücklich und zuversichtlich – ein Neubeginn, der sich für sie rundum richtig anfühlt.

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller im September 2024

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im August 2024

