Lässt sich Serkan Yavuz jetzt eine 1-Euro-Münze tätowieren?

Hat sich Serkan Yavuz (32) einen Spaß erlaubt? Mit seiner Trennung von seiner Partnerin Samira Yavuz (31) hat der Realitystar zuletzt für viele Schlagzeilen gesorgt. Im Zuge des öffentlichen Trennungsdramas veröffentlichte er unter anderem ein Statement, für das seine Fans jedoch einen Euro bezahlen sollten. Nun scheint er seine kontroverse Geschäftsidee aufs Korn zu nehmen. In seiner Instagram-Story deutet er an, sich tätowieren lassen zu wollen. Seine Motividee: "Eine überdimensionale 1-Euro-Münze über den ganzen Rücken."

Serkans 1-Euro-Statement ist mittlerweile berüchtigt. Nach der Bekanntgabe der Trennung Anfang Februar war der The 50-Star zunächst untergetaucht. Nachdem dann allerdings öffentlich wurde, dass er Samira mit seiner Reality-TV-Kollegin Eva Benetatou (33) betrogen hatte, meldete er sich mit dem Statement-Video zu Wort. Der Clip löste bei seinen Fans Entrüstung aus – viele warfen ihm vor, von dem Betrug an seiner Ehefrau auch noch finanziell profitieren zu wollen.

Mit seinem kontroversen Statement scheint sich Serkan ein goldenes Näschen verdient zu haben. Er räumte selbst in den sozialen Medien ein, mit dem ersten Video und dem Nachfolger knapp 200.000 Euro eingenommen zu haben. "Ich habe davor schon gewusst, dass diese ganzen Menschen, diese Reality-Leute, YouTuber oder auch diese Gossip-Seiten auf das aufspringen werden, weil das war das Provokante, was keiner so bisher gemacht hat", erklärte er. Der finanzielle Aspekt sei jedoch nicht seine Motivation gewesen – ein Millionär sei er ohnehin schon gewesen, wie er betonte.

ActionPress / Barbara Insinger / Future Image Serkan Yavuz, September 2023

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, Januar 2025

