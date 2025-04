Millionär Serkan Yavuz verteidigt sein Ein-Euro-Statement

Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) sorgt aktuell für heftige Diskussionen im Netz. Anfang April stellte er nach öffentlichen Vorwürfen des Ehebruchs gegenüber seiner Frau Samira Yavuz (31) ein Statement-Video online – allerdings ließ er seine Fans dafür einen Euro zahlen. Der ungewöhnliche Schachzug rief viele Kritiker, die ihm vorwarfen, mit dem Betrug an seiner Noch-Ehefrau Kasse machen zu wollen. Via Instagram meldete sich Serkan nun zu Wort und verteidigte sich lautstark gegen die Vorwürfe. Der Vater von zwei Töchtern betont, dass er mit der Aktion nicht versucht habe, Millionär zu werden, denn das sei er bereits gewesen. "Das Geld habe ich davor schon eingenommen", erklärt der Regensburger.

Serkan betonte, dass die Preisaktion für das Video ganz bewusst provokant gewählt war: Er habe damit eine Welle von Aufmerksamkeit auslösen und die Mechanismen von Social Media für sich nutzen wollen. "Ich habe davor schon gewusst, dass diese ganzen Menschen, diese Reality-Leute, YouTuber oder auch diese Gossip-Seiten auf das aufspringen werden, weil das war das Provokante, was keiner so bisher gemacht hat", erklärte er seinen Followern. Besonders brisant: Das Statement habe sich für Serkan trotz öffentlicher Häme finanziell gelohnt. Allein mit dem ersten Video nahm er nach eigenen Angaben knapp 150.000 Euro ein – nach Abzug von Gebühren und Steuern bleibt ihm eigenen Schätzungen zufolge immer noch eine sechsstellige Summe. Auch ein zweites Statement brachte rund 47.000 Euro ein. "Selbst wenn es nur 50.000 sind. Es ist trotzdem eine schöne Summe, die jetzt da ist", so Serkan weiter.

Nachdem sie sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennengelernt hatten, heirateten Serkan und Samira rund zwei Jahre später im Standesamt in Regensburg. Die beiden sind Eltern von zwei Töchtern. Im Februar machte die Influencerin das Liebes-Aus publik. Grund hierfür: Serkans Untreue. In den letzten Wochen kamen dann immer mehr Details ans Licht. Unter anderem meldeten sich Evanthia Benetatou (33) und Laura Maria Lettgen zu Wort und plauderten aus, einen Seitensprung mit dem Realitystar gehabt zu haben.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

