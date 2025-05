P. Diddy soll Ex-Assistentin mehrfach angegriffen haben

Eine weitere Ex-Assistentin von Sean "P. Diddy" Combs (55) hat im Rahmen des Prozesses gegen den ehemaligen Musikmogul schwere Vorwürfe erhoben. Die Frau, die im Verfahren als Mia bezeichnet wird, schilderte am Donnerstag, dem 29. Mai, unter Tränen mehrere angebliche Übergriffe, die sich zwischen 2009 und 2017 ereignet haben sollen. Ihre Aussagen beinhalten laut NBC News detaillierte Beschreibungen von drei konkreten Vorfällen, darunter die Behauptung, Diddy habe sie nach einer Geburtstagsfeier betrunken gemacht und anschließend unsittlich berührt. Bei einer anderen Gelegenheit habe er sie zum Oralsex gezwungen – traumatische Erlebnisse, die dazu führten, dass sich die damals junge Frau "wie Müll" fühlte.

Mias Aussagen zufolge hatte sie keine Chance, sich dem ungewollten Körperkontakt mit ihrem Chef zu entziehen oder ihm ihre Ablehnung mitzuteilen: "Es passierte sehr schnell. Ich war wie eingefroren", erklärte sie vor Gericht. Immer wieder hoffte sie, es sei das letzte Mal gewesen: "Ich nahm mir vor, beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein. Ich musste direkt weiterarbeiten. Es gab so viel zu tun." Die Geschehnisse hätten sich wie ein dunkler Schatten über ihren Alltag gelegt, bis sie sich vollkommen isoliert und sogar selbst schuldig fühlte. Die emotionale Belastung, die von dieser Anstellung und den damit einhergehenden Übergriffen durch Diddy ausging, prägt sie laut ihrer Aussage bis heute.

Die Aussagen Mias werfen erneut ein düsteres Licht auf den Erfolgsproduzenten, der vehement seine Unschuld beteuert. Im Prozess wurde bereits auf frühere arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen verwiesen, in denen von grotesken Methoden Diddys die Rede war, wie etwa erzwungenen Lügendetektortests. So zeigt das Verfahren, wie eng Macht, Kontrolle und mögliche Missbräuche in solchen Kreisen verwoben sein können – doch eine endgültige Bewertung steht noch aus. Wie das Gericht die komplexen Vorwürfe letztendlich einordnet und welche Folgen sich für alle Beteiligten daraus ergeben, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA P. Diddy in New York, September 2023