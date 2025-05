P. Diddy zwang Ex-Assistentin zu Lügendetektortests

P. Diddy (55) steht derzeit in New York vor Gericht, wo ihm unter anderem Sexhandel und organisierte Kriminalität vorgeworfen werden. Am zehnten Verhandlungstag sagte seine ehemalige Assistentin Capricorn Clark, die von 2004 bis 2012 für den Unternehmer arbeitete, aus, wie TMZ berichtet. Sie berichtete, dass sie mehrere Tage lang wiederholt Lügendetektortests unterzogen wurde, nachdem Schmuckstücke, die sie für ihren damaligen Chef transportiert hatte, verschwunden waren. Laut ihrer Schilderung wurde sie in ein verlassenes Gebäude in Manhattan gebracht, wo ihr gedroht wurde, sie in den East River zu werfen, falls sie die Tests nicht bestehe.

Capricorn beschrieb weiter, dass ihr während der Zeit bei P. Diddy wiederholt mit Gewalt gedroht wurde. Bereits zu Beginn ihrer Anstellung habe P. Diddy erklärt, dass sie im Falle von Problemen wegen ihrer früheren Tätigkeit für den Rivalen Suge Knight (60) "getötet werden" könnte. Brisant waren auch ihre Informationen zu einem Vorfall aus dem Jahr 2011, als P. Diddy mit einer Waffe in der Hand an ihrer Tür erschien und von ihr verlangte, ihn zu einer Auseinandersetzung mit dem Musiker Kid Cudi (41) zu begleiten, der damals mit Diddys Ex-Partnerin Cassie (38) verbunden war. Clark berichtete, P. Diddy habe gedroht, sowohl Cudi als auch andere Beteiligte zu töten, falls jemand die Polizei einschalte.

Trotz all der Vorwürfe erklärte P. Diddy, unschuldig zu sein, und es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Die dramatischen Berichte, die Capricorn und andere Zeugen vor Gericht präsentieren, werfen ein düsteres Licht auf das frühere Arbeitsumfeld bei Bad Boy Records, der Firma, die P. Diddy berühmt machte. Ob die belastenden Aussagen ausreichen, um ihn strafrechtlich zu belangen, bleibt abzuwarten.

Getty Images Musiker Kid Cudi, Mai 2025

MEGA P. Diddy, Rapper