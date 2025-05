Sascha Hellinger kassiert Shitstorm für bargeldlose Burger

Influencer Sascha Hellinger (30), bekannt als unsympathischTV, hat Anfang Mai in Hamburg ein veganes Burgerlokal eröffnet und sorgt bereits für kontroverse Diskussionen. Neben den rein pflanzlichen Speisen ist es vor allem die bargeldlose Zahlung, die für Aufsehen sorgt. Kunden können in seinem Restaurant ausschließlich mit Karte zahlen, was unter den Gästen gemischte Reaktionen auslöst. "Damit hab' ich Leute sauer gemacht", gibt Sascha in seinem Podcast "Offline + Ehrlich" zu, während sein Mitmoderator Trymacs (30) scherzhaft fordert, auch Barzahlungen zu ermöglichen: "Da würdest du es dir auch mit mir verscherzen. Mach mal ganz schnell noch ne Kasse rein. Dann kannst du doch viel geiler ausgeraubt werden."

Der Social-Media-Star hat jedoch klare Argumente, weshalb er an seiner Entscheidung festhält. Für ihn sei Bargeld nicht nur unhygienisch, sondern auch ein Sicherheitsrisiko. Dass keine Kasse mit Bargeld vorhanden ist, mindere die Gefahr von Überfällen, gerade angesichts der medialen Aufmerksamkeit, die das Restaurant und seine prominenten Besucher anziehen könnten. Sascha sieht in der Kartenzahlung eine einfache und sichere Lösung, auch wenn er sich bewusst ist, dass diese Entscheidung nicht bei allen gut ankommt. Die Kritik an den im Vergleich zu konventionellen Fast-Food-Läden höheren Preisen, die schon zuvor laut wurde, kommentierte er bereits mit Verweis auf die tatsächlichen Produktionskosten.

Für Sascha, der in einem Monat schon mal 100.000 Euro verdient, ist das Restaurant nicht nur ein Geschäft, sondern auch ein Ort, an dem er seine Haltung und Werte präsentieren kann. Der gebürtige Stuttgarter, der sich seit Jahren als Influencer einen Namen gemacht hat, wollte mit dem veganen Konzept ein Zeichen setzen. Seine Karriere begann er mit humorvollen YouTube-Videos, doch mit der Eröffnung seines Burgerladens zeigt er nun eine andere Seite. Auch privat ist Sascha für seine liebenswerte und nahbare Art bekannt, die er seinen Fans regelmäßig auf Social-Media-Kanälen zeigt – sei es durch spontane Livestreams mit Kollegen wie MontanaBlack (37) oder Momente aus seinem Alltag.

Instagram / saschahellinger YouTuber Sascha Hellinger, bekannt als UnsympathischTV, im Februar 2024

Instagram / saschahellinger UnsympathischTV und MontanaBlack im Februar 2024

