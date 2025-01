So verdiente UnsympathischTV im letzten Monat 100.000 Euro

Sascha Hellinger (29), auf YouTube bekannt als "UnsympathischTV", hat die Einnahmen seines Hauptkanals aus dem Monat Dezember offengelegt – und die sorgen für Staunen: Mit über 16,5 Millionen Aufrufen kam der Content Creator auf rund 100.000 Euro. Sein erfolgreichstes Video, "5 YouTuber vs. Lügendetektor", spielte allein über 19.000 Euro ein und wurde überaus positiv von der Community aufgenommen. Unter anderem traten darin bekannte YouTube-Größen wie Montanablack (36) und Trymacs (30) vor die Kamera, die ihrerseits zusätzlich große Fangemeinden zum Klick auf das Video motivierten.

Wie Bild berichtete, verriet Sascha nicht nur, wie hoch seine Einnahmen im Dezember 2024 waren, sondern auch, was er damit vorhat. So soll ein Teil des Geldes in die Deckung der Produktionskosten seiner Videos fließen, die sich allein letzten Monat auf rund 30.000 Euro beliefen, wie der YouTuber erklärte. Außerdem plant er, den Verdienst in seine neuen Projekte zu investieren: Anfang 2025 soll Saschas veganer Burgerladen in Hamburg an den Start gehen. Auch seinen Zweitkanal "Sascha Hellinger" möchte er weiter ausbauen und dafür hat er sich zusätzliche Unterstützung ins Team geholt: Ein neuer Kameramann und ein Cutter sind bereits engagiert.

Sascha, der 1995 in Stuttgart geboren wurde, hat sich in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Fangemeinde von 2,8 Millionen Abonnenten aufgebaut. Neben YouTube ist er auch auf der Streamingplattform Twitch aktiv, wo er bereits an großen Livestream-Events wie dem Angelcamp und dem Horrorcamp teilnahm, unter anderem an der Seite von Stars wie Knossi (38), Sido (44) und Manny Marc (44). Für die Fans bleibt spannend, wie sich Saschas neue Projekte entwickeln werden und ob er bald auch mit seinen Burgern den Geschmack seiner Anhänger treffen wird.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/C3noa9Pt8V3/?img_index=1 UnsympathischTV und MontanaBlack im Februar 2024

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/C3noa9Pt8V3/?img_index=6 Adam Wolke (SkylineTV) und Sascha Hellinger (UnsympathischTV) im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige