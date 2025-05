Sport mit Baby: Kontert Christian Wolf hier Olivers Diss?

Seit sein Baby auf der Welt ist, ist Christian Wolf Ziel von Kritik. Vor allem Komiker Oliver Pocher (47) hat den Influencer auf dem Kieker. Zuletzt nahm Olli Christian in die Mangel, weil er sich mit Baby in der Trage um den Oberkörper auf dem Hometrainer und mit dem Handy in der Hand zeigte. "Auf dem Rad mit Handy! So süß. Morgen Trampolin oder Downhill-Mountainbike. Konzentriere dich mal auf dein neugeborenes Baby und pack dein Handy weg! Keine Erschütterung... Es ist für verantwortungsvolle Eltern echt schwer zu ertragen", schimpfte der Entertainer bei Instagram. Christians Antwort auf den Seitenhieb ließ nicht lange auf sich warten. Nur wenige Stunden später teilte er erneut ein Video mit Handy und Baby auf dem Hometrainer und schrieb dazu: "Klappt!"

Christians Umgang mit seinem Baby scheint Olli schon länger ein Dorn im Auge zu sein. Nach der Geburt postete der Fitness-Fan gleich mehrfach stolz Selfies von sich mit seiner kleinen Tochter. Als er aber ein Foto hochlud, auf dem er keine Hand mehr freihatte, um den Kopf des Mädchens zu halten, platzte Olli erneut der Kragen. "Kleiner Tipp von Vater zu Vater... Weniger Storys machen, mehr Kopf des neugeborenen Kindes halten... Egal, wie viel Geld man verdient hat", schimpfte der fünffache Papa daraufhin im Netz. Christian hält sich derweil mit direkten Gegenreaktionen in Olivers Richtung zurück. Ein Video wie das auf dem Hometrainer kann aber natürlich ein versteckter Konter in seine Richtung sein.

Christians Baby erblickte erst vor wenigen Tagen das Licht der Welt. Vergangenes Wochenende verkündeten er und seine Partnerin Romina Palm (25) die Ankunft der Kleinen. Der Baby-Content stößt dabei aber nicht nur auf Begeisterung. Kritik gibt es auch jede Menge aus Reihen der Follower. Die ständige Negativität in seine Richtung prallt aber größtenteils an dem Netzstar ab. "Relativ easy: Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben", betonte er in einer Story. Weil er eine grundsätzliche Zufriedenheit mit Familie, Freunden und beruflichem Erfolg empfinde, ruhe er in sich. Mit dem dicken Fell macht Christian sich nichts weiter aus Kritik.

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025

