"Kleiner Tipp": Oliver Pocher greift Christian erneut an

Oliver Pocher (47) kann es nicht lassen. Seitdem Christian Wolf vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Vater wurde, übt der Komiker Kritik an dem Influencer. Der postet derzeit fleißig stolze Bilder mit seinem Baby. Auf einem der neuesten Fotos hat er sein Töchterchen auf dem Arm – allerdings ist keine Hand mehr frei, um das Köpfchen zu halten. Für Olli ein absolutes No-Go. "Kleiner Tipp von Vater zu Vater... Weniger Storys machen, mehr Kopf des neugeborenen Kindes halten... Egal, wie viel Geld man verdient hat", wettert der fünffache Papa bei Instagram. Christian vermied es aber bisher, auf den erneuten Seitenhieb von Oliver zu reagieren.

Das ist immerhin auch nicht das erste Mal, dass Olli Christian in die Mangel nimmt. Vor allem die Tatsache, dass der Fitness-Fan direkt nach der Geburt wieder Werbung für seine Marke postete und sogar seine Partnerin Romina Palm (25) im Krankenhaus mit den Produkten zeigte, passte dem Entertainer ebenfalls nicht – auf ihn wirkte es, als werde die Geburt als Marketing-Strategie genutzt. "Die Charakterlosigkeit in zwei Fotos: Wenn du zehn Minuten nach der Entbindung nur an die Vermarktung deiner Protein-Plörre denkst...", schimpfte Olli in seiner Story. Er beließ es aber nicht dabei und legte wenige Stunden später mit einer ironischen Story noch mal nach: "Warnhinweis: Zu viele Proteinshakes führen zu komplettem Realitätsverlust und totaler Selbstüberschätzung."

Christian ließ Ollis Sticheleien natürlich nicht unkommentiert. Weil er für seine Werbeposts auch aus der Community Kritik bekam, verteidigte er sich schließlich in einem Statement. Der Unternehmer betonte, die Storys nicht zu posten, um damit Geld zu verdienen, sondern weil es ihm Spaß mache. Außerdem nutze er nur die Momente, in denen Romina sich Ruhepausen nach der Geburt gönnte. Großspurig erklärte er: "Für uns ist das Social-Media-Einkommen völlig egal. Wir könnten, ohne einen Tag zu arbeiten, nur chillen. Ich mache das hier, was ich mache, weil ich es will."

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Dezember 2024

