Vor Karriere: Leighton Meester Kids haben oberste Priorität

Leighton Meester (39), bekannt aus der Erfolgsserie Gossip Girl, hat klargestellt, dass ihre Kinder in ihrem Leben oberste Priorität haben – selbst wenn dies bedeutet, berufliche Chancen auszuschlagen. In einem Interview mit Bustle verriet Leighton: "Es gibt viele Dinge, die ich nicht mache, weil ich bei ihnen sein will." Mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Adam Brody (45), teilt sie eine neunjährige Tochter und einen vierjährigen Sohn. Leighton fügte hinzu, dass sie besonders darauf achte, keine langfristigen Projekte anzunehmen: "Ich möchte meine Familie nicht für ein Jahr verlassen. Das machen wir nicht", stellte sie mit Nachdruck klar.

Obwohl Leighton beruflich gelegentlich unterwegs ist, gelingt es dem Paar, eine gesunde Balance zu finden. "Wir haben ein gutes System, sodass ich meine Jobs sorgfältig abwägen kann", erzählte sie kürzlich. Einblicke in ihr Familienleben gibt die Schauspielerin selten, doch in einem Video für Vogue im Februar erzählte sie, dass ihre Kinder sie oft zu Dreharbeiten begleiten. Sie betonte dabei aber, wie wichtig es ihr sei, dass auch außerhalb des Sets viel gemeinsame Zeit verbracht werde. Adam ergänzte später in einer Fernsehsendung, dass sie als Eltern ein offenes und ehrliches Verhältnis zu ihren Kindern pflegen. Er erklärte: "Wir haben sehr aufrichtige Gespräche, was für uns alle funktioniert."

Leighton und Adam sind seit 2014 verheiratet und für ihre familiäre Zurückgezogenheit bekannt. Leighton machte einst deutlich: "Es ist unschätzbar, dass wir unseren Kindern so viel Zeit geben können." Trotz ihres Ruhms halten sie ihre Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, außerdem verriet die Schauspielerin, dass diese nicht wirklich beeindruckt von Hollywood seien. Während Leighton früher vor allem durch ihre glamouröse Rolle als Blair Waldorf in der oberen Elite Manhattans bekannt wurde, erlangte ihr Mann Adam Bekanntheit durch seine Rolle in O.C. California.

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody bei den Critics' Choice Awards

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody, Hollywoodstars

