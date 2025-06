Chace Crawford: Spontane "Gossip Girl"-Reunion mit Leighton

Chace Crawford (39) und Leighton Meester (39) haben bei einem Konzert von Beyoncé (43) völlig überraschend eine Gossip Girl-Reunion gefeiert. Wie Chace in einem Interview mit dem Magazin People erzählte, trafen sich die beiden bei der Show wieder, als sie – rein zufällig – direkt nebeneinander saßen. "Sie hat mich gefragt: 'Was machst du denn hier?'", berichtet der Schauspieler lachend. Aufgrund der Lautstärke konnten sie sich jedoch kaum unterhalten, beschlossen aber kurzerhand, ein Treffen nachzuholen. Zwei Tage später verbrachten sie ganze drei Stunden miteinander und tauschten Erinnerungen aus ihrer gemeinsamen Zeit am Set aus.

Für Chace war dies ein emotionaler Moment, der ihn daran erinnerte, wie besonders die Beziehungen zu seinen ehemaligen Co-Stars waren. "Es ist etwas ganz Besonderes, sich jetzt, mit etwas mehr Lebenserfahrung, wieder zu begegnen", betonte er. Neben Leighton hält Chace auch weiterhin Kontakt zu anderen Darstellern der Kultserie, etwa Jessica Szohr (40), deren Hochzeit er kürzlich besuchte. Er schwärmte davon, wie erfolgreich viele seiner einstigen Kollegen mittlerweile sind, darunter Penn Badgley (38), Blake Lively (37) und Sebastian Stan (42).

Chace verriet in einem anderen Interview mit dem Magazin People, dass er sich "Gossip Girl" seit ihrem Ende 2012 nie wieder angesehen habe, da er die Serie heute für "übertrieben inszeniert" hält. Dennoch würde er liebend gerne mit ehemaligen "Gossip Girl"-Kollegen wie Leighton, Sebastian oder Ed Westwick (38) auch in künftigen Projekten zusammenarbeiten, möglicherweise in einer Komödie. "Leighton ist so witzig. Sie ist so gut in Comedy. Ich wette, Ed könnte auch Komödien machen. Ich habe es immer geliebt, mit allen zu arbeiten", schwärmte Chace.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Chace Crawford und Leighton Meester

Getty Images Ed Westwick, Penn Badgley, Leighton Meester, Blake Lively und Chace Crawford im Juli 2007

Instagram / chacecrawford Ed Westwick und Chace Crawford im April 2024