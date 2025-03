Leighton Meesters Kids sind von Hollywood wenig begeistert

Leighton Meester (38) gibt in einem Interview mit Vogue seltene Einblicke in ihr Leben als zweifache Mutter. Gemeinsam mit Ehemann Adam Brody (45) hat sie eine neunjährige Tochter namens Arlo und einen vierjährigen Sohn, dessen Name bisher nicht öffentlich bekannt ist. Die Gossip Girl-Schauspielerin verrät im Interview mit Vogue, dass ihre Kinder sich an das Leben ihrer berühmten Eltern gewöhnt haben. "Meine Kinder verstehen, was wir tun", erklärt Leighton. Beide würden ihre Eltern oft ans Set begleiten und dabei keinerlei Scheu vor der Hollywood-Welt zeigen: "Ich glaube nicht, dass sie davon beeindruckt sind."

Trotz ihrer Arbeit vor der Kamera legen Leighton und Adam laut Hello! großen Wert darauf, ihren Kindern eine normale Kindheit zu ermöglichen. "Sie verbringen sehr viel Zeit mit uns, wenn wir nicht am Set sind und nicht arbeiten, was immer ein großer Vorteil für uns beide war", erklärte die Schauspielerin. Das Paar, das seit 2014 verheiratet ist, ist sich einig, dass Familie für sie oberste Priorität hat. Zuletzt standen die beiden für die Serie "Nobody Wants This" vor der Kamera, in der Leighton als Kindheitsfeindin einer von Kristen Bell (44) gespielten Rolle in der zweiten Staffel hinzukommt.

Adam, der durch seine Rolle in der Serie O.C. California bekannt wurde, erzählte in Interviews von der Dynamik ihrer Partnerschaft als Eltern. Im Podcast "Podcrushed" betonte er, dass eine Ehe mit Kindern die wichtigste Zusammenarbeit sei: "Man muss viele Kompromisse eingehen und auch mal seinen Stolz überwinden." Privat halten sich die beiden bewusst aus der Öffentlichkeit fern. In einem Gespräch mit GQ teilte Adam 2019 mit, dass sie nicht viel Wert auf soziale Medien legen und lieber ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Familie suchen würden. "Wir sind ziemliche Stubenhocker", fügte er hinzu – offenbar funktioniert ihre Balance zwischen Glamour und Bodenständigkeit perfekt.

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester, Schauspieler

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester bei der Premiere von "Shazam! Fury of the Gods" im März 2023

