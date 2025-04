"Komödiantisches Genie": Serienmacher lobt Leighton Meester

Leighton Meester (39) wird in der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Nobody Wants This" zu sehen sein und übernimmt die Rolle der Abby – einer Instagram-Mommy-Influencerin, die zugleich die frühere Schulfeindin von Kristen Bells (44) Figur Joanne ist. Serienmacherin Erin Foster lobt die Schauspielerin in den höchsten Tönen: "Sie ist ein komödiantisches Genie. Sie hat uns umgehauen", schwärmte sie gegenüber People. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel begannen im März 2025, ein offizieller Starttermin wurde bislang allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Neben Kristen Bell und Leighton Meester kehren auch Darsteller wie Justine Lupe (35), Timothy Simons und Jackie Tohn zurück. Neu dabei sind unter anderem Miles Fowler und Arian Moayed, wie Netflix in einer offiziellen Pressemitteilung verriet. Leighton trifft in der Serie auch auf ihren Ehemann Adam Brody (45), mit dem sie seit Februar 2014 verheiratet ist. Laut Erin harmonieren die beiden am Set vollkommen: "Man merkt, dass die beiden eine besondere Chemie haben." Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, die Leighton in einem Vogue-Interview als "komplett unfassbar" beschrieb, und auch Adam sei ein großartiger Partner in Erziehungsfragen.

Privat führen Leighton und Adam ein eher zurückgezogenes Leben in Los Angeles. Die beiden lernten sich 2012 kennen, doch erst seit 2013 ist ihre Beziehung öffentlich bekannt. Mit ihrer Tochter Arlo, die mittlerweile neun Jahre alt ist, und ihrem jüngsten Sohn genießen sie vor allem gemeinsame Zeit fernab der Kameras. Viele Fans kennen Leighton vor allem aus der Kultserie Gossip Girl, doch ihre humorvolle Seite überrascht viele. Erin betonte, dass ihre unvergleichliche Energie und ihr Talent den Fans in der neuen Staffel garantiert unvergessliche Momente bescheren werden.

SAEED ADYANI/NETFLIX Adam Brody und Kristen Bell in "Nobody Wants This"

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody bei den Critics' Choice Awards

