Kelly Rutherford und Leighton feiern "Gossip Girl"-Reunion

Gossip Girl-Fans dürfen sich in dieser Woche über eine kleine Reunion freuen: Leighton Meester (38) und Kelly Rutherford (56), die in der beliebten Serie die Rollen von Blair Waldorf und Lily van der Woodsen übernahmen, trafen auf der Pariser Fashion Week aufeinander. Die zwei Schauspielerinnen zählten zu den Gästen der Modenschau von Designer Elie Saab (60) und schienen sichtlich erfreut, sich nach ihrer gemeinsamen Arbeit mal wieder austauschen zu können. Während ein Video auf X zeigt, wie sie eine liebevolle Umarmung austauschen, sitzen sie in einem weiteren Clip nebeneinander und unterhalten sich angeregt.

Neben den Aufnahmen begeisterter Fans machte auch Kelly selbst noch einmal deutlich, sich über das Treffen mit ihrem einstigen Co-Star gefreut zu haben. In ihrer Instagram-Story repostete sie ein Video, das sie gemeinsam mit der 38-Jährigen zeigte und die Worte "Was für ein Moment" beinhaltete. Die beiden Frauen strahlten aber nicht nur bei dem Anblick des jeweils anderen, sondern glänzten auch in ihren Outfits. Leighton trug ein Kleid mit schwarzen und grünen Blumenmustern, während der "Melrose Place"-Star in einem roséfarbenen Kleid mit schimmernden Stickereien und transparenten Ärmeln bei dem Event erschien.

Die kleine Reunion der ehemaligen Serienkolleginnen ist wohl etwas, was den Fans besonders in dieser Zeit Freude schenkt. Erst kürzlich wurde nämlich eine traurige Nachricht bekannt: Michelle Trachtenberg (✝39), die bei "Gossip Girl" die Rolle der Georgina Sparks verkörpert hatte, ist im Alter von 39 Jahren verstorben. Im Netz drückten viele ihrer einstigen Co-Stars ihre Trauer aus. So betonte beispielsweise Chace Crawford (39), der in der Teenie-Serie Nate Archibald gespielt hatte: "Michelle war einzigartig. Ich erinnere mich daran, wie sie zum ersten Mal ans Set kam und es einfach absolut in Besitz nahm. Sie war eine Naturgewalt und einfach so unfassbar lustig und faszinierend."

Getty Images Leighton Meester und Kelly Rutherford im September 2008

Getty Images Michelle Trachtenberg im Juni 2014

