Selten: Leighton Meester teilt Details zu ihrer Hochzeit

Leighton Meester (39) hat überraschende Einblicke in ihre Hochzeit mit Adam Brody (45) gegeben. Das Schauspieler-Paar, bekannt aus Gossip Girl und O.C. California lernte sich 2011 am Set von "The Oranges" kennen. 2014 traten Leighton und Adam dann in einer abgeschiedenen Zeremonie in Nordkalifornien vor den Traualtar. Nun verriet Leighton gegenüber Bustle, warum sie damals kein großes Spektakel wollte und die Hochzeit weitestgehend geheim hielt: "Am Set und im Leben konnte ich ein schickes Kleid tragen, eine bestimmte Position einnehmen und meinen Text sagen, aber ich wollte nicht, dass es sich so anfühlt. Ich wollte, dass es sich intim und privat anfühlt."

Nicht nur die Hochzeit, sondern auch ihr Familienleben mit zwei Kindern hält das Paar weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Adam machte jedoch bei den Critics Choice Awards 2024 eine Ausnahme und widmete Leighton in einer emotionalen Dankesrede seinen Preis: "Danke, dass du dieses Leben und diese Reise mit mir teilst. Ich liebe dich von ganzem Herzen." Auch über das Geheimnis ihrer erfolgreichen Beziehung sprach Adam kürzlich in einem Interview bei "Today with Hoda and Jenna": "Oh, such dir jemand aus, der gut ist. Hab Glück und verliebe dich in jemanden, der großartig ist, und dann hör einfach auf ihn."

Ihr abgeschiedener Lebensstil scheint für beide der Schlüssel zum Erfolg zu sein. Zudem erklärte Leighton, dass ihre Kinder bei ihr oberste Priorität haben, auch wenn sie dafür beruflich Abstriche machen muss. Inzwischen sind ihre Tochter neun und ihr Sohn vier Jahre alt. Trotz der elf Jahre, die seit der Hochzeit vergangen sind, sind viele Details zu Leightons und Adams besonderem Tag bis heute unbekannt.

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester im August 2019

Getty Images / Dimitrios Kambouris Leighton Meester und Adam Brody bei den Tony Awards im Juni 2014

