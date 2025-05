"Geile Outfits": So sieht sich Riccardo Simonetti im Alter

Riccardo Simonetti (32) beschäftigt sich liebend gern mit Mode. Auf der Premiere der dritten And Just Like That-Staffel von Sky und WOW in Berlin hat er nun mit Promiflash über seine Zukunft gesprochen. Für sein 50-jähriges Ich hat er eine klare Vision. "Ich sehe mich vor allem mich selbst auslebend in geilen Outfits. Ich will mir nicht vorschreiben lassen, was die Gesellschaft zu sagen hat", findet der Influencer. Er möchte sich treu bleiben und seinen Lebensstil auch in Zukunft ausdrucksstark fortführen.

Vorbild dafür ist für Riccardo niemand Geringeres als die Serienfigur Carrie Bradshaw, bekannt aus Sex and the City und der Fortsetzung "And Just Like That". Für ihn zeigt Carrie, dass es möglich ist, unabhängig vom Alter mutig und verspielt zu bleiben. "Ich finde, Carrie ist auch ein gutes Vorbild in der Hinsicht, dass man eben sieht: Okay, du kannst dich auch in dem Alter noch neu erfinden und Spaß haben und Spaß an Mode haben und unkonventionelle Outfits tragen", erklärte er gegenüber Promiflash. Besonders beeindruckt ist der Podcaster davon, dass Serien wie diese Frauen in ihrer Lebensmitte ins Zentrum stellen: "Frauen, gerade in dem Alter, werden besonders unter die Lupe genommen. Da ist enormer Druck da."

Zuletzt setzte Riccardo bei der Deutschlandpremiere von "Ballerina" ein modisches Statement. Zu dem Event erschien der Entertainer in einer blonden Perücke, die ihm ein rockiges Aussehen verlieh. Dazu trug er ein schickes Jackett samt Fliege, zu dem er mehrere Tutus kombinierte. Als er die neue Frisur auf Instagram präsentierte, scherzte er: "Finden wir heraus, ob es stimmt, was man sagt, und ob Blondinen wirklich mehr Spaß haben."

