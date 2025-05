Erkannt? Riccardo Simonetti präsentiert blonden Look im Netz

Riccardo Simonetti (32) hat einen einprägsamen Look: Für gewöhnlich trägt der Entertainer sein dunkles, langes Haar in glamourösen Locken gestylt. Doch nun sorgt er mit einem neuen Post auf Instagram für Aufsehen. Auf den Aufnahmen präsentiert sich Riccardo mit einer ganz neuen Frise – sein Haar ist nun blondiert und deutlich kürzer als gewohnt. Die kurzen Beachy Waves fallen dem Kinderbuchautor locker ins Gesicht und verpassen ihm einen ganz neuen, rockigen Look. Dazu schreibt er mit einem Augenzwinkern: "Finden wir heraus, ob es stimmt, was man sagt, und ob Blondinen wirklich mehr Spaß haben."

Bei seinen Fans scheint die drastische Typveränderung gut anzukommen – unter dem Beitrag häufen sich positive Rückmeldungen. "Steht dir so gut, dass ich gerade nachgucken musste, wie du überhaupt vorher ausgesehen hast", heißt es in einem Kommentar. Auch Riccardos guter Freundin Stefanie Giesinger (28) gefällt die neue Frisur gut. Das Model kommentiert kurz und knackig: "Heiß!" Eins fällt den Followern des 32-Jährigen jedoch besonders auf: Mit dem neuen Look sieht er Bill Kaulitz (35) zum Verwechseln ähnlich. "Waren es vielleicht doch Kaulitz-Drillinge? Mega", findet ein User, ein weiterer schreibt scherzhaft: "Bill, bist du's?"

In seiner Instagram-Story gibt Riccardo jedoch Entwarnung: Der Look ist nicht für die Ewigkeit. Eine Aufnahme zeigt ihn mit einer Perückenkappe auf dem Kopf, es ist also davon auszugehen, dass sein Echthaar für den rockigen Style nicht weichen musste. Vielmehr war die Frisur wohl Teil seines Outfits für die Premiere von "Ballerina". Riccardo besuchte am Montagabend die Premiere des neuen Streifens mit Ana de Armas (37) und posierte glatt Arm in Arm mit dem Hollywoodstar auf dem roten Teppich.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im April 2025

Getty Images Riccardo Simonetti bei der Premiere von "Ballerina" im Mai 2025

