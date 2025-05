Das steckt hinter Riccardo Simonettis neuem Nippel-Piercing

Das Thema Schmuck gehört zu Riccardo Simonettis (32) größten Leidenschaften. Praktischerweise hat der Influencer nun eine weitere Stelle an seinem Körper, die er mit Juwelen ausschmücken kann. Wie der einstige LOL: Last One Laughing-Kandidat in einer Instagram-Story zeigt, hat er sich seine Brustwarze piercen lassen. Auf dem Foto steht er vor einem Berliner Piercingstudio, zieht stolz sein Hemd herunter und gibt den Blick auf ein Pflaster auf seinem Nippel frei. Zu dem frechen Schnappschuss schreibt der Moderator: "Barbara Schöneberger, ich habe mein Versprechen eingehalten!"

Der Bezug zu der Komikerin stammt aus ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau". In einer Folge erzählte Riccardo ihr nämlich: "Ich habe ja zum Geburtstag einen Gutschein für ein Brustwarzenpiercing bekommen. Mein Juwelier hat sofort gesagt: 'Ich kann dir den aus Gold machen!'" Das Geschenk stammte von seinem Fitnesstrainer, dem Riccardo zuvor erzählt hatte, dass er noch nie etwas Verrücktes gemacht habe. Barbara war von dem Körperschmuck damals noch nicht überzeugt. "Ich habe wirklich noch nie mit Piercings zu tun gehabt in meiner sexuellen Karriere." Zum Schluss des Gesprächs versuchte der Autor, Barbara davon zu überzeugen, sich auch ein Piercing stechen zu lassen, doch sie war nicht wirklich überzeugt.

Für Riccardo ist kaum ein Thema zu persönlich, um es mit seinen Fans zu teilen. Sein Ehemann Steven ist im Gegensatz dazu sehr viel mehr auf seine Privatsphäre bedacht. Erst seit Kurzem tritt der US-Amerikaner an der Seite seines Mannes in der Öffentlichkeit auf. "Jetzt schauen wir Schritt für Schritt, wie es weitergeht. Ich versuche, ihn auch zu schützen, weil ich weiß, was es heißt, eine öffentliche Person zu sein", erzählte der Entertainer vor wenigen Wochen im Bunte-Interview.

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Mann Steven in den Flitterwochen, Januar 2025

