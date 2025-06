Diese Lady ist Riccardo Simonettis "Sex and the City"-Crush

Riccardo Simonetti (32) hat bei der Premiere der dritten Staffel von And Just Like That gegenüber Promiflash Einblicke in seine Liebe zur Kultserie Sex and the City gegeben. Der Reality-TV-Star bekannte sich im Interview zu seiner Bewunderung für Carrie Bradshaw, wegen der er sogar eine Namenskette trägt. Doch nicht nur die Figur, die Sarah Jessica Parker (60) verkörpert, hat es Riccardo angetan: "Also, ich war natürlich schon auch immer ein Samantha-Fan. Die fällt aber jetzt leider weg."

Auch die anderen Charaktere der Serie haben Spuren hinterlassen. Besonders spannend findet er dabei die Entwicklung von Miranda Hobbes, die in dem Spin-off ihre Queerness entdeckt und sich selbst neu definiert. "Ich bin total gespannt auf ihre Queer-Journey und hoffe auf ein Happy End für sie", erklärte der Moderator gegenüber Promiflash. Serien, in denen Frauen in einem reiferen Alter nochmal ihr Leben umkrempeln, sind laut Riccardo nach wie vor eine Seltenheit. Diese frische Perspektive habe ihn an "And Just Like That" besonders begeistert.

Der Entertainer selbst hat längst seinen Platz im Rampenlicht gefunden. Bekannt für sein soziales Engagement und seine offene Art, spricht Riccardo auch immer wieder offen über Themen wie kulturelle Vielfalt und Toleranz. Privat und beruflich ist er für seine extrovertierten Outfits und seine humorvolle Art bekannt. Die Glamourwelt von "Sex and the City" und "And Just Like That" scheint also perfekt mit Riccardos Liebe zu Mode und Extravaganz zusammenzupassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Influencer

Anzeige Anzeige

Getty Images Riccardo Simonetti, Mai 2025

Anzeige Anzeige