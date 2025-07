"American Idol"-Managerpaar starb trotz Sicherheitsmaßnahmen

Robin Kaye, die bekannte Musikchefin von American Idol, und ihr Ehemann Thomas Deluca wurden am 14. Juli in ihrem Anwesen in Encino, Kalifornien, tot aufgefunden. Die Polizei entdeckte die Leichen der beiden 70-Jährigen, nachdem ein Kontrollanruf unbeantwortet geblieben war. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie bereits Tage zuvor, vermutlich am 10. Juli, erschossen worden waren. Wie ein Freund des Paares gegenüber Fox News angab, hatten sie nur wenige Tage zuvor verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an ihrem Anwesen installiert, um sich nach einem vorherigen Einbruch sicherer zu fühlen.

Erst 2023 hatten Robin und Thomas ihr Anwesen, das einst dem Rapper Juice WRLD (✝21) gehörte, gekauft und sich bewusst für ein sicheres Wohnviertel entschieden. Doch die Gegend um Encino war in letzter Zeit von einer Welle an Raubüberfällen und Einbrüchen betroffen, wie unter anderem auch Schauspieler Anthony Anderson kürzlich erfahren musste. Nach dem ersten Einbruch in ihrer Villa hatte das Paar Maßnahmen ergriffen, um seine Sicherheit zu erhöhen: Überwachungskameras wurden installiert und der Zaun des Grundstücks wurde mit Spikes versehen.

Die Polizei hat laut Fox News mittlerweile einen Verdächtigen festgenommen: den 22-jährigen Raymond Boodarian, der durch Überwachungsaufnahmen und forensische Beweise identifiziert wurde. Nach Polizeiangaben sei er ohne Gewaltanwendung in das Haus gelangt und habe auf die Rückkehr der Bewohner gewartet. Es wird angenommen, dass es sich um eine zufällige Gewalttat handelt, da bisher kein Motiv bekannt ist. Die Ermittlungen dauern an, während die Gemeinde Encino und die Familie der Opfer fassungslos über das Verbrechen bleiben.

Frederick M. Brown/Getty Images Das Team von "American Idol" 2018

Instagram / caseybassy Robin Kaye und ein Sänger

Getty Images Robin Kaye im Februar 2014