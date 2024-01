Diese Eigenschaft muss Tina Rulands Traumpartner mitbringen

Tina Ruland (57) hat genaue Vorstellungen von ihrem Traummann! Seit mehreren Jahren geht die Schauspielerin nun schon als Single durchs Leben – mit dem richtigen Mann an ihrer Seite wollte es einfach nicht klappen. Deswegen wird die "Manta Manta"-Darstellerin bei der Promi-Version von First Dates - Ein Tisch für zwei nach der großen Liebe suchen. Um ihr Herz zu erobern, muss ein potenzieller Mister Right einiges mitbringen: Auf diese Eigenschaften steht Tina.

"Charakterlich spricht mich am ehesten ein humorvoller, intelligenter, erwachsener Mann an, der glücklich in seinem Leben ist", erklärt die 57-Jährige im Interview mit Bild. Wie ihr Traummann aussehen muss, weiß Tina auch genau: "Gerne vom Typ her alternder Surfer, mit entweder langen oder ganz ohne Haare. Gerne zwischen 1,80 bis 1,85 groß und sportlich." Kategorisch ausschließen könne sie diese Frisur: "Definitiv aber ohne einen akkuraten Haarschnitt – das ist ein ziemliches No-Go bei mir."

Während ihrer Partnersuche hatte Tina auch schon mal ein schreckliches Rendezvous. "Mein schlechtestes Date war mit einem eigentlich ganz spannenden Mann, der aber nur über die Essprobleme seiner Ex-Freundin sprach und leider auch noch starken Mundgeruch hatte", erinnert sie sich. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin möge es gar nicht, wenn ein Mann nur von seiner vorherigen Beziehung redet.

Tina Ruland, Schauspielerin

Tina Ruland im Juni 2023

Tina Ruland, Schauspielerin

